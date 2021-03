Nuevo modelo para no tener pico y placa en Bogotá empezaría en abril

A partir de abril, Bogotá tendría un nuevo modelo para pagar para no tener pico y placa. Actualmente, mediante el mecanismo de Pico y Placa solidario, un conductor puede pagar para no tener pico y placa por seis meses.



Pero, si todo resulta bien, desde abril, un conductor, si así lo quisiera, podría pagar para no tener pico y placa por una semana o por un mes: es decir, plazos más cortos y a menor costo.

En entrevista con EL TIEMPO, el Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, amplió esta primicia que ya le había adelantado a este diario en 2020.

¿Cómo va el avance de las modificaciones al pico y placa?

Va bien. Estamos apoyándonos con una firma internacional. Antes teníamos un cargo fijo cada seis meses, la idea es bajarlo a periodos más cortos para poder llegara cobrar por viaje, por kilómetros. No estamos allá aún.



Pero sí hemos venido ajustando el proceso para cobrar por semana o por mes en la medida que las personas quieran hacerlo.



Estamos ajustando para no tener un cargo fijo. No puede pagar lo mismo un conductor de Renault 4 a una personas con un Mercedes último modelo. No puede ser lo mismo porque su capacidad de pago es diferente y porque queremos mejorar la calidad del aire, los carros más nuevos tienen mayor eficiencia de combustible y otro tipo de tecnología.

Supongamos que usted es el del Mercedes y yo el del Renault 4, ¿quién pagaría más?

Paga más el Mercedes, porque pesa más el avalúo del vehículo.



Esto es una transición para ir de pico y placa a cargos por congestión y por contaminación. Esta segunda fase, donde vamos reduciendo el tamaño del periodo, la vamos a implementar en abril y a finales de año vamos a entregarle estos elementos adicionales para incluir las características del vehículo y ver si ya podemos incluir las características del viaje.

¿Qué sería exacatamente lo que pasaría en abril?

En abril empezamos a reducir la posibilidad de pagar por seis por única tarifa a pagar por semana y por mes y la posibilidad de agregarle el avalúo del vehículo.



Más adelante, a finales de año, (lo que haremos) es agregar los atributos adicionales: la cantidad de kilómetros que usted recorre y de la zona a la que va.



No es lo mismo si usted recorre 2 kilómetros a 15, y no es lo mismo si usted recorre esos kilómetros en una zona de poca congestión a una zona muy congestionada.

¿Cómo sería? ¿Yo paso esa semana por rodar a cualquier hora?

Exactamente. Y siempre teniendo la excepción del uso de movilidad compartida.

Si en abril yo llevo dos pasajeros más, ¿no tengo pico y placa?

No tiene pico y placa. Y no tiene que pagar.

¿No dispararía eso el uso del carro usado? Si me van a cobrar menos por un carro viejo…

A lo que le estamos apostando es a que los hogares que se compraron dos o tres carros para evadir el pico y placa, vendan estos carros y compren estos permisos.

Para yo pagar esa semana, ese mes de ese cupo para poder rodar sin pico y placa ¿va a ser sencillo o muy engorroso? ¿Puedo hacerlo en línea o cómo va a funcionar?

Usted simplemente se mete a la página de la Secretaría, tiene que cumplir con una serie de elementos y eso nos parece que está bien y por eso queremos crear esta consciencia. Usted lo primero que se va a encontrar apenas entre a la página Pico y Placa Solidario es con un video que no se puede saltar, si lo hace se le cierra la página.



En ese video explicamos cuáles son las externalidades negativas que usted genera con su carro. Cuando lo prende contamina, congestiona más y tiene mayor probabilidad de tener accidentes graves. Después este corto video, como de cinco minutos, ya usted tiene la posibilidad de pagar pos PSE y esta plata entra directamente en línea a la Secretaría de Hacienda para fortalecer nuestro sistema de transporte público.

¿Cómo hace uno para que no le metan gol? ¿La Policía puede coger al azar cualquier carro y le aplica el detector para ver si pagó o no? ¿Esto va a a funcionar de una manera simple o se le va a complicar la vida a la Policía?

Tanto la Policía como las cámaras lo que tienen es un acceso en tiempo real a una base de datos, porque las cámaras podrían detectar no solo los excesos de velocidad, sino, por ejemplo, a un médico que está yendo al trabajo en su carro en hora pico, pero ellos están exentos.



Entonces están exentos, tanto los que pagaron, como los médicos o el que está en movilidad compartida. Entonces está base de datos que tienen las cámaras y la Policía de manera que se hace el cruce automático, se da cuenta que está exento y no pasa nada.

ERNESTO CORTÉS

EDITOR JEFE DE EL TIEMPO