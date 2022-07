Al ser Colombia el tercer mercado más importante en Latinoamérica, después de Brasil y México, la empresa argentina de servicios logísticos Pickit llegó al país para gestionar los envíos y devoluciones en las principales ciudades, y asimismo facilitarle a las personas la forma de recibir sus paquetes, ya que esta organización le permite al usuario elegir su punto pickit más cercano o en la comodidad de su hogar.

Actualmente, Pickit tiene cobertura en Colombia en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, y hacen más de 1'000.000 de entregas en toda la región. Sus principales clientes son empresas como Linio, Winkie, Brissa y Locatel.



Según cifras de esta empresa, el 35% del tiempo no hay nadie en los hogares, las entregas son en un 20% o más entre primeros intentos fallidos, devoluciones y robos, y aproximadamente 140 horas perdieron los conductores de transportadoras en el 2021.



Por eso, ellos ofrecen una solución logística end to end -de punta a punta- a través de un ecosistema de puntos de pick up y drop off en el que le brindan las siguientes soluciones al consumidor.



- Envíos a puntos pickit: los clientes eligen su punto pickit más conveniente.



- Envío a domicilio: cliente recibe en menos de 24 horas sus compras en su casa.



- Devolución en punto: aumentando la satisfacción del proceso e incrementando niveles de recompra.



- Drop off: pequeños vendedores pueden despachar sus ventas en un punto.

De acuerdo con Facundo Schinnea, director de expansión regional de pickit en Latinoamérica los beneficios de usar pickit son en primera instancia que ellos se encargan de la logística que requiera el cliente de principio a fin y además adaptan la integración acorde a las necesidades de los negocios.