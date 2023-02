Una seguidilla de ataques sexuales contra usuarias del servicio de transporte en moto Picap genera pánico. Van tres víctimas, pero es una denuncia recurrente en otros medios de transporte de la ciudad de Bogotá.



El lunes 20 de febrero, una mujer denunció que luego de tomar un servicio de Picap, el conductor de la moto desvió su camino y la llevó a una zona apartada del municipio de Soacha, en Cundinamarca.

Ella había solicitado un servicio desde el barrio León XIII, donde trabajaba en un bar hasta las 2 de la mañana, hasta el barrio La Despensa, en el municipio de Soacha, Cundinamarca. La mujer comenzó a sospechar cuando el motociclista no tomó la ruta indicada. “Se desvió y aceleró. Me llevó hasta un caño entre el barrio La María y Los Olivos y ahí me dijo que me bajara de la moto”.



Allí amenazó a su pasajera para que le entregara sus pertenencias con la advertencia de que si no quería hacerlo, se dejara acceder sexualmente. Ella, asustada y llorando, le entregó sus pertenencias y salió corriendo por la zona en busca de ayuda. Encontró a una pareja que finalmente la auxilió y la llevó hasta la Policía.



Foto: Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

Hombre de Picap amenaza a pasajeras Foto: Archivo particular.

La víctima de este hurto tiene los pantallazos de la aplicación y la información de la persona que iba conduciendo la motocicleta, por lo que hizo las respectivas denuncias ante la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. La joven también redactó un PQR (peticiones, quejas o reclamaciones) en la aplicación Picap, pero esta tardó en responderle. “También denuncié en la Línea Púrpura”, añadió.



Otro caso se conoció el martes 21 de febrero. La víctima es una joven de 20 años. “Yo solicité un servicio, pero el conductor me llevó hacia una zona desolada, un potrero. Allí me intentó quitar el pantalón y los zapatos, pero me salvó la correa porque no sabía cómo abrirla. Como yo empecé a gritar me empezó a pegar con su casco en la cara”.



Luego le tocó de forma violenta su cuerpo y le dijo que si no sostenía relaciones sexuales con él, no le devolvería su teléfono celular. “El tipo me siguió pegando en la boca y en la cabeza. Luego me tiró contra una montaña y yo intenté huir para mi casa, pero no pude. Esperé a que él se fuera y empecé a gatear hasta llegar cerca del conjunto donde vivo, sin zapatos y sin chaqueta”.



Esta víctima logró describir al atacante. Es un hombre joven, alto, acuerpado, de tez morena, viste una chaqueta negra y su moto es roja, de placas RKO10 y otro número que no ha podido recordar. “Yo le pido a la Policía que investigue porque muchas mujeres usamos el servicio de Picap en Bosa y este hombre representa un grave peligro para nosotras”.



Por ahora se sabe que puede haber, por lo menos, una víctima más de esta persona y ya la Policía Metropolitana de Bogotá está en alerta por estos casos.

¿Qué dice Picap?

A través de un comunicado de prensa, la empresa de transporte Picap se pronunció sobre el caso de hurto y amenaza de violación sexual a una pasajera por parte de un conductor que trabaja con la aplicación.



En la carta entregada a la opinión pública, señaló que el conductor involucrado en el hecho fue suspendido de la aplicación de servicio de transporte individual, y que apoyará las investigaciones que lleva la Fiscalía General de la Nación.



“En Picap, como marca, nos pronunciamos, lamentando lo sucedido, repudiamos todo acto de acoso y/o violencia sexual del cual sean víctimas nuestros usuarios y usuarias. Hemos suspendido de manera inmediata la cuenta del piloto asociado a la app”, sostuvo la empresa en el comunicado de prensa.



Voceros de la aplicación señalaron que se encuentran entregando toda la información pertinente sobre el conductor involucrado en la amenaza de agresión sexual para que se adelante el proceso.



“Estamos adelantando los trámites pertinentes para aclarar los hechos desde el momento que conocimos lo sucedido, dándole prioridad y trabajando de la mano con las autoridades para esclarecer el caso, ya que este tipo de conductas no están alineadas a lo que como marca somos y transmitimos”, mencionó la compañía.



Además, señaló que se encuentran en constante comunicación con las víctimas.

Por casos tan graves como este, la Veeduría Distrital compiló en un informe llamado ‘¿Qué tan seguras se sienten las mujeres en el espacio y transporte público de Bogotá?’ el resultado que arrojó la realización de 3.089 encuestas entre el 29 de julio y el 24 de agosto de 2022 para determinar la percepción acerca de las violencias machistas que ocurren en la capital y cuyas víctimas son mujeres de 14 años en adelante.



Uno de los datos que más llamaron la atención fue que el 67,2 por ciento de las mujeres se sienten muy inseguras e inseguras en el transporte público, mientras que el 70,7 por ciento se siente de esta misma manera en las calles y espacios públicos de la ciudad. Las formas de agresión son variadas y cada vez más violentas.

CAROL MALAVER

REDACCIÓN BOGOTÁ.