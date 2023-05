Durante casi tres meses y medio, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, prefirió evitar pronunciarse sobre temas del Gobierno Nacional. Pero este martes esa prudencia parece haber terminado y la mandataria subió el tono.



Durante el lanzamiento del comando élite contra las bandas multicrimen, realizado en la localidad de Kennedy, al referirse a la seguridad, cuestionó la política del presidente Petro y pidió “enmendar” y “corregir”.



Este hecho fue evidente, incluso, para miembros de la administración distrital que si bien defienden que López siempre ha tenido una posición clara sobre la seguridad, la impunidad y el hacinamiento en los establecimientos carcelarios, los cuales son en mayor medida responsabilidad del Gobierno Nacional pero están afectando a Bogotá.



Recordaron, de hecho, la alcaldía ha planteado propuestas sin encontrar eco en el Gobierno central. Una de ellas es la de construir una nueva cárcel distrital en predios de La Picota, un proyecto que no ha tenido apoyo del Ministerio de Justicia; financió la formación de 1.500 policías, pero solo le han dado 185 (entregados este martes) y ha abogado por el proyecto de ley de justicia restaurativa de autoría del Distrito y que ya fue aprobado en Cámara, pero el Ministro de Justicia propuso la ley de humanización, que permitiría la salida de más de 6.000 reclusos de las cárceles en Bogotá.



“Quiero hacerle un llamado al Gobierno Nacional de que finalice 9 meses de acciones erráticas en materia de seguridad y justicia. Un día se le dice a la Fuerza Pública que actúe, al otro día que no actúe, un día que hay diálogo y entonces que no hay ofensiva, y otro día que sí hay ofensiva. Esa actuación errática, la oferta generosa de paz total del Gobierno Nacional la están aprovechando los criminales para matar, para reclutar, para asesinar y para expandirse. No cometamos el mismo error del pasado. Lo primero que necesita en una política de paz es una estrategia efectiva de seguridad y justicia y en estos 9 meses no la hemos visto y la estamos padeciendo”, señaló la mandataria.



Y agregó: "(...) Le rogamos a su comandante en jefe, que es el Presidente de la República, que le dé la orden clara de que ataquen a los delincuentes, de que persigan a los delincuentes en cualquier lugar del territorio nacional".



Y, por supuesto, hizo una afirmación que fue interpretada por analistas como de caracter "político". “Los que empezaron financiando a la Primera Línea, que ha sido un nombre usado para que algunos hagan crímenes y vandalismo, terminaron ahora financiando el reclutamiento de menores, como lo ha vivido la localidad de Kennedy”.

Gustavo Petro y Claudia López durante el viaje a San José del Guaviare. Foto: Presidencia

Ese tipo de pronunciamientos por parte de Claudia López no se habían escuchado desde que ella viajó a principios de febrero a San José del Guaviare en el mismo avión con el presidente Gustavo Petro. Durante el vuelo aprovecharon para hablar de la primera línea del metro. Los dos iban a un encuentro de Asocapitales.



“El Pacto de la Orinoquía, por el Metro de Bogotá. Se reinstalan las mesas técnicas y jurídicas”, fue el mensaje que escribió Petro en su cuenta de Twitter, junto con una foto en el que aparece con la alcaldesa sentados en una mesa del avión.



Y la mandataria lo corroboró ese mismo día. Desde el Guaviare señaló: “La verdad es que tener una conversación directa, más franca, más tranquila, pues siempre es útil en la vida para todos los propósitos. Y llegamos a lo que él (Petro) ha llamado al Acuerdo de la Orinoquía, que básicamente consiste en que cesemos la controversia pública mediática por redes, que no es la más conveniente alrededor del metro de Bogotá y que retomemos nuestras mesas técnicas y jurídicas que están analizando el tema con mucho rigor”, dijo López.



En efecto, por causa de la intención del Presidente de hacer un tramo subterráneo en la primera línea del metro de Bogotá, tanto López como Petro y su entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, durante varias semanas sostuvieron mensajes enfrentados.



Incluso, tras un pronunciamiento de Reyes se llegó a pensar que desde el Gobierno Nacional iban a frenar proyectos de infraestructura claves para la movilidad de la capital del país, lo que atizó más la confrontación en redes sociales.

Sin embargo, desde el encuentro en el vuelo a San José del Guaviare, tanto la mandataria como sus colaboradores y el jefe de Estado y su equipo de gabinete evitaron hacer manifestaciones que públicas que pudieran generar resquemor o incluso un rompimiento del acuerdo.



De hecho, cuando la Procuraduría le abrió una investigación por una supuesta omisión frente al hacinamiento en estaciones de policía y Uris, López prefirió guardar silencio. No obstante, Asocapitales, en un encuentro en Valledupar, salió en defensa de la mandataria y de los alcaldes de Ibagué, Cali, Riohacha y Valledupar, que tienen el mismo problema.



Presidente Gustavo Petro estuvo acompañado de varios de sus miembros de equipo de gobierno. Momento en el que analizaban las opciones de soterrar el metro. Foto: Presidencia

Ella ya se había pronunciado al respecto un mes antes, pero no en el mismo tono del de este martes. “Nos oponemos al excarcelamiento que propone el @MinjusticiaCol, porque es impunidad e incrementar hurtos, acosos y violencia. Solicito al Congreso que hunda ese proyecto y retome la discusión del que propusimos en Bogotá con más y mejores centros de reclusión y 2das oportunidades”.



Y agregó: “Es desleal del Gobierno Nacional decirle a la Corte Constitucional que ha reducido el hacinamiento en las cárceles nacionales, lo que no cuentan es que lo ha hecho a expensas de no recibirnos los presos condenados o presos de alta peligrosidad que tenemos en las estaciones de policía. Así no se vale, tenemos que jugar limpio entre todos y no lavarse las manos a nivel nacional incrementando el problema en las ciudades que tenemos URI y estaciones de Policía”.



Y a principios de mayo, cuando anunció el recorrido por la región del Sumapaz, junto con los gobernadores de Cundinamarca y Meta, por la avanzada de las disidencias de ‘Iván Mordiscos’, Claudia López solo invitó al presidente Petro a acompañarlos o que, en su defecto, enviara a funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), de la Agencia de Renovación del Territorio y de la Fuerza Pública. Ella luego lo notificó de la situación de seguridad que se vive en esta región.



Es por eso que para algunos analistas la fuerte manifestación de la alcaldesa de Bogotá de este martes contra la política de seguridad del Gobierno Nacional tiene un ingrediente político.

Omar Oróstegui, director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana, dijo que "a siete meses de terminar su gobierno, Claudia Lopez cada vez opina más sobre temas nacionales, lo cual refleja su interés por mantenerse vigente en la opinión pública, como una líder que puede estar interesada en las elecciones presidenciales después de la alcaldía.



Oróstegui también señaló que aunque no son nuevos los desencuentros y tensiones entre el Presidente y la alcaldesa, cada vez son más frecuentes.



El analista Jairo Libreros, por su parte, consideró que es la confirmación de la ruptura entre López, como alcaldesa de Bogotá, y Gustavo Petro, como presidente de los colombianos.



"Está es dando un portazo para tomar la delantera, para desmarcarse, para no ser vista como alguien de la izquierda de Gustavo Petro, para poder apoyar una tercera candidatura con vista a la sucesión de ella en octubre en primera vuelta y en noviembre en la segunda vuelta”, dijo Libreros.



En concreto, según el analista, con dicha declaración López se estaría “deslindando de la candidatura de Gustavo Bolívar” y así la discusión sobre el metro subterráneo o elevado y otras diferencias están quedando en “un segundo plano”.



Para Carlos Arias, profesor de la Universidad Externado y analista político, la manifestación pública de la mandataria bogotana es la muestra de que la seguridad o la inseguridad “se ha convertido en el eje de la campaña en Bogotá y en el país”.



Con eso la alcaldesa “busca mostrarle los dientes al Presidente para que la opinión pública entienda que ella no es la responsable del pie de fuerza en la ciudad, que no tiene la autonomía de aumentar el pie de fuerza, sino que es una responsabilidad que no ha sido bien llevada por el Presidente (…) y que el 'Tren de Aragua', que es una de las bandas delincuenciales más organizadas de toda América Latina no ha sido combatida por el Gobierno Nacional y eso no es responsabilidad de ella”.



El objetivo, de acuerdo con Arias, es que “la opinión pública desplace la responsabilidad, que sí tiene la alcaldesa en cierta medida, y se la transfiera al Gobierno Nacional y al Presidente. Básicamente es echarle el agua sucia de la inseguridad al Presidente para ganarse algo de reputación y favorabilidad perdida por un tema que aqueja a todos los bogotanos y también es de su resolver”.



En los próximos días se sabrá si el fuerte pronunciamiento de Claudia López fue porque se le rebosó la copa ante lo que llamó "acciones erráticas” del alto gobierno en temas de seguridad ciudadana y que terminan afectando a los bogotanos, o si de por medio también hay una motivación política, como dicen los analistas, y la intención de desmarcarse del candidato del presidente Petro para la alcaldía de Bogotá.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

REDACCIÓN EL TIEMPO

En Twitter: @guirei24

