La crisis en el gabinete del presidente Gustavo Petro no solo tuvo impacto en el país, sino también en Bogotá. La designación de Guillermo Alfonso Jaramillo —cercano al primer mandatario— como ministro de Salud terminó agitando la campaña a la alcaldía de la ciudad, al menos en la izquierda y un sector del centro.



Quien fuera secretario de Gobierno y de Salud durante la alcaldía de Petro, aparecía como uno de los fuertes candidatos —entre más de una docena— a suceder a la alcaldesa Claudia López, pero su salida de la baraja les deja abiertas las posibilidades a otros y representa un sacudón en su partido.



Este hecho político se suma a la reciente decisión de Carlos Amaya, exrepresentante a la Cámara y exgobernador de Boyacá, de declinar una candidatura también a la alcaldía con el apoyo de un sector de los verdes. Amaya decidió volver a dar la pelea por la gobernación de su departamento y evitar que allí gane el Pacto Histórico.



El nuevo jefe de la cartera de Salud es considerado un político conciliador y su nombre tiene poca resistencia en la izquierda y en otras colectividades, como el sector del partido Verde que representa la alcaldesa. Por todo eso era percibido como el único que ponía en riesgo una aspiración de Gustavo Bolívar, en caso de que ambos hubieran apostado por una consulta.



Gustavo Bolívar, Carlos Carrillo y Heidy Sánchez representarán al Pacto Histórico. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO / Concejo de Bogotá

Ahora, con la salida de Jaramillo del abanico de aspirantes, las opciones se abren para el controvertido exsenador de Mais y, por esa vía, convertirse en candidato único de la coalición del Pacto en Bogotá, conformada también por el Polo Democrático y Colombia Humana, el partido que Petro fundó en 2011 y que lo convirtió en alcalde mayor un año después.

Hay que recordar que Bolívar dejó su curul en diciembre pasado para dedicarse a sus actividades personales, pero no descartó una posible candidatura. Luego se dedicó a viajar por algunas ciudades europeas y publicó trinos insinuando que estaba aprendiendo de ellas modelos para traer a la capital colombiana.



Así las cosas, al día siguiente del movimiento en el gabinete de Petro, Bolívar salió a anunciar su intención de estar en las elecciones de octubre en representación del Pacto Histórico. Él tenía la esperanza de que la candidatura de Jaramillo “cuajara” —dijo—, pero que al quedar fuera de la contienda las opciones para esa coalición podían verse afectadas, pues la estrategia del partido en otras contiendas ha sido medirse en una consulta y luego consolidar un nombre.



Las otras dos colectividades del Pacto ya se jugaron. El Polo escogió al concejal Carlos Carrillo y Colombia Humana hizo lo propio con la concejal Heidy Sánchez. Dos reconocidos opositores de la administración actual.



No obstante, frente a Bolívar, los analistas no les dan a estos cabildantes posibilidades en cualquiera de los mecanismos que se escojan para elegir al candidato de la coalición a la alcaldía. Excepto que sus campañas consigan conectar con el electorado o ganen un mayor reconocimiento.



Si la vía es la consulta interpartidista, como venían hablando con Jaramillo, y que se debe definir esta semana, las opciones favorecerían al exsenador, pues cuenta con una estructura fuerte, aunque los bogotanos aún recuerdan el apoyo que Bolívar dio a la primera línea, el grupo que lideró las protestas y actos vandálicos del 2021 que afectaron el 80 por ciento de la infraestructura del transporte púbico, entre otros.

¿Jugada de Petro?



El presidente Gustavo Petro con su nuevo ministro de Salud, el médico Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Jaramillo era del corazón del Presidente y fue uno de los pocos que le aguantó en la administración, pero ya lo sacó de la carrera porque se lo llevó a trabajar en el gabinete, donde necesitaba a alguien de confianza. Y eso deja al otro de corazón metido en la campaña”, dice Carlos Arias, analista y docente de la Universidad Externado, para quien, si bien es temprano para hablar de la carrera por la alcaldía, la salida de Jaramillo del partidor mueve la campaña y deja el campo abierto a Bolívar.

Jairo Libreros, analista político, considera que el regreso de Bolívar al debate político no lo sorprende y tampoco cree que vaya a alterar la campaña. Dice que desde la elección de Petro como presidente esa candidatura quedó clara y que lo que hizo el mandatario al sacar a Jaramillo de la contienda fue evitarle a Bolívar “un mayor desgaste”.



“Ya hay un abanico de candidatos, pero esto no va alterar ni a lanzar los ‘patos’ de una vez. Los que se han lanzado están haciendo sus campañas. Esto simplemente fortalece la unidad del Pacto Histórico en su intención de conquistar la alcaldía”.

Los demás

Los otros candidatos a los que se refiere el analista son Juan Daniel Oviedo, Diego Molano, Carlos Fernando Galán, Simón Gaviria y los cerca de 10 concejales que están buscando la simpatía de los electores bogotanos.



Carlos Prado, analista y docente de la Universidad Militar Nueva Granada, considera que aún hay cosas por definirse en el contexto nacional que pueden impactar la campaña en Bogotá. En su opinión, un fin de la coalición que apoya a Petro “puede mover las cosas” y activar la aparición de más candidatos.



Juan Daniel Oviedo y Diego Molano, aspirantes a la alcaldía de Bogotá. Foto: Diego Caucayo y César Melgarejo

Incluso, el apoyo o no del Gobierno a Bogotá también incidiría. Agrega que, por los lados del Pacto en la capital, está por probarse qué tan sólido es y si podrá tener candidato único.



No es casualidad que en medio del ruido que generó la salida de Jaramillo y el regreso de Bolívar a la arena política aparezca el excandidato Hollman Morris, amigo del jefe de Estado. En los últimos días se volvió viral en redes la imagen de una valla suya en la avenida Boyacá.



Pero Morris tampoco tiene la fuerza como para derrotar a su compañero de toldas. En su contra juega la resistencia que genera en sectores del mismo petrismo, en el Pacto y en feministas, por lo que si lanza la candidatura lo hará como independiente.

Claudia sin candidato



Después de que la secretaria de Educación, Edna Bonilla, y Carlos Amaya despejaron las dudas sobre sus intenciones reales de aspirar a la alcaldía, la mandataria se quedó sin candidato y estaría en la búsqueda de alguien que represente la continuidad de sus políticas sociales, incluso, entre algunos de los que hoy ya están en el partidor. En todo caso, su decisión final podría darse en la segunda vuelta, figura que se estrena en estas elecciones solo en Bogotá.



A propósito de la mandataria, aunque su partido Alianza Verde es el que más candidatos tiene (los concejales Lucía Bastidas, Martín Rivera, Diego Cancino y Luis Carlos Leal), ella no ha mirado a ninguno, pues hoy por hoy son reconocidos enemigos de su gestión.

Por los ‘verdes’ también está María Fernanda Rojas, expresidenta del Concejo, cercana a la alcaldesa en la campaña, exdirectora del IDU al comienzo de la alcaldía Petro y exveedora distrital, una figura que bien puede tender puentes entre la Alianza y el Pacto. Habrá qué ver.



El hecho es que analistas y políticos consultados coinciden en que ninguno de los nombres que se ubican hasta ahora en el partidor tiene la fuerza suficiente como para ganar en primera vuelta, con el 40 por ciento de los votos. Los alcaldes de Bogotá, con muy contadas excepciones, se han elegido con el 30 por ciento, en promedio.



Los expertos consultados por este diario no descartan que ante una candidatura fuerte de Bolívar, se conforme una gran coalición de partidos de centro y centro derecha, que se harían sentir particularmente en la segunda vuelta.

Y este es un factor clave, pues esa figura, que lo que buscaba era fortalecer candidaturas más representativas de una ciudad con ocho millones de habitantes, podría terminar convertida en una feria de vanidades, intereses y en una multiplicidad de aspirantes que negociarán sus pequeños porcentajes con los dos finalistas. Si es que no lo hacen en primera ronda.



Lo que sí es claro es que la campaña realmente estará despegando en junio y que mucho de lo que pase dependerá de los movimientos que se hagan desde la Casa de Nariño.

