El intercambio de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se hace más intenso por el metro de la capital.



En entrevista con EL TIEMPO, Claudia López le habló a Petro y le dijo: “Bogotá no se merece ese maltrato, esa amenaza ni ese chantaje”.



Y agregó: “Lo que espera Bogotá-región del presidente Petro es que le deje la financiación de la tercera línea del metro, no que pare la primera. Ni que esté chantajeando a toda la ciudad con dejarla sin obras”.



Por su parte, el presidente Petro ha dicho que desde su gobierno quiere “lo mejor posible para Bogotá dentro de nuestras posibilidades". Añadió que acelerará su viaje a China "para buscar opciones con el Gobierno de ese país en relación con el metro de Bogotá".



En la entrevista de López con EL TIEMPO, la alcaldesa le insiste a Petro que “no es factible ni jurídica ni financieramente modificar el contrato” y le hace la propuesta de que se podrían adicionar tres estaciones subterráneas, “para que el metro no pare en la 72, sino que vaya hasta la 100”.

A esta propuesta, Petro le dijo a López que “igual que se puede modificar el contrato adicionando tres estaciones subterráneas entre la 72 y la 100, bastante inocuas por demás, igual se puede modificar el contrato para hacer las estaciones subterráneas entre la 72, la Caracas y la Primero de Mayo hasta la carrera 50”.



También dijo: “He recibido invitación del gobierno Chino para dialogar sobre sus obras en Colombia y establecer el futuro de nuestras relaciones estatales y sociales. La Sociedad Colombiana de Ingenieros asesorará en todo momento al Ministerio de Transporte”.



Petro, en su cuenta de Twitter, también manifestó que "no es un chantaje" y añadió puntos a la propuesta que le está haciendo a Bogotá sobre el metro.



"Que Bogotá tenga un metro poderoso en favor de las mujeres, de toda la población trabajadora y estudiantil no es un chantaje. Ofrecí financiar completamente con recursos de la Nación la subterranización de la parte más activa de la primera línea, eso no es un chantaje", manifestó Petro.

Que Bogotá tenga un metro poderoso en favor de las mujeres, de toda la población trabajadora y estudiantil no es un chantaje.



El mandatario también dijo: "Del gobierno de Duque existen unas vigencias futuras por 12 billones de pesos para la primera línea del metro. Eso no es suficiente dado el salto de la tasa de cambio. Es necesario el diálogo entre la Alcaldía y la Nación para asegurar la continuidad de la obra".



Según el presidente Petro, "hoy por hoy no se han entregado los estudios definitivos del metro elevado" y añadió que "no es cierto que se estén realizando obras directamente del metro".



Además: "Las obras complementarias que se realizan hoy son importantes, traslado de redes, patio taller, pero aún no empieza la construcción".



Sobre este punto, la semana pasada, la alcaldesa López manifestó que las obras van en un 18 por ciento de ejecución.

Hoy por hoy no se han entregado los estudios definitivos del metro elevado, no es cierto que se esten realizando obras directamente del metro.



