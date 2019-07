Petro dice que no va a acompañar a Claudia López a la Alcaldía

Aunque en los mentideros políticos se daba por descontado que el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro iba a apoyar la candidatura de Claudia López a la Alcaldía, el senador de Colombia Humana acaba de anunciar, vía Twitter, que no la acompañará.

En un trino, Petro escribió: "Mientras una candidatura no sea capaz de defender lo que más podría ayudar a Bogotá en la tragedia de su movilidad, un poderoso metro subterráneo de alta capacidad, y no una excusa para meter más buses que llevan a la indignidad a la ciudadanía, no puedo acompañarla".

La reacción de Petro obedece a un trino en el que López dijo: "No voy a tumbar los avances del metro solo porque lo hizo mi contradictor! Yo no voy a repetir lo que hizo Peñalosa, eso no es responsable con Bogotá. Hay que completar el medio metro que nos deja este Alcalde y lo llevaré hasta Suba y Engativá".

Como lo anunció EL TIEMPO a comienzos de la semana, de debate del metro se metió de lleno a la campaña. Petro es enemigo del metro elevado, que es el proyecto que ya está despegó en Bogotá con la apertura de la licitación, y sigue defendiendo la tesis del metro subterráneo.

Este lunes, fuerzas de izquierda y de movimientos alternativos que aspiraban a la Alcaldía proclamaron a Claudia López como su candidata. Entre ellos están Celio Nieves, del Polo Democrático; Luis Ernesto Gómez, de Activistas, y Jorge Rojas, quien defiende las banderas de la Colombia Humana.

En el documento que sustenta ese acuerdo político se dijo que la coalición se la jugaría por el metro pesado. “Se requiere que la primera línea del metro pesado sea de alta capacidad, como siempre se planeó durante 50 años, empiece en el suroccidente, en Bosa y Kennedy, pase por el oriente y el centro y llegue hasta Engativá y Suba”, dice el documento.

Pero también, que “la nueva administración fruto de este acuerdo siempre será respetuosa de la ley y los contratos públicos firmados, y en ningún caso perjudicará ni retrasará las soluciones de movilidad que necesita con urgencia Bogotá, incluido el metro”. Esto significa que si la licitación del metro elevado queda adjudicada, como está previsto para finales de octubre, un eventual gobierno de López la refrendaría.

Como López sostiene que no echaría por tierra los avances en el proyecto que deja Enrique Peñalosa, Petro echa para atrás un apoyo que incluso sus partidarios daban por sentado y que, además, apuntaba a empezar a construir consensos para la candidatura presidencial de la Colombia Humana para el 2022.

López anunció que este jueves 25 de julio, va a inscribir la candidatura y presentación del programa de gobierno.

REDACCIÓN BOGOTÁ