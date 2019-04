¿Qué hay detrás de postulación de Petro a Alejandro Gaviria en Bogotá?

Detrás de la propuesta del exalcalde y senador Gustavo Petro al exministro de Salud, Alejandro Gaviria, para que se lanzara a la Alcaldía de Bogotá está el reconocimiento de que los dos alfiles petristas tienen poco chance en su aspiración electoral.



Esos alfiles son el polémico concejal Holman Morris y el exsecretario de Gobierno de Bogotá, Jorge Rojas, y aunque ya Gaviria dijo "No", lo cierto es que sus posibilidades quedan tocadas por el mensaje de falta de confianza en ellos que dio su jefe político.

Petro se reunió con el exministro Gaviria, pero este le respondió que prefiere seguir en la Academia, según confirmó la representante a la Cámara Ángela María Robledo, quien fuera su fórmula a la vicepresidencia.

Alejandro Gaviria, exministro de Salud. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Aunque en la Colombia Humana aseguran que están en conversaciones con otras figuras, Robledo sostiene que en este caso hay que tomarse las cosas con tranquilidad.



"Jorge (Rojas) y Hollman (Morris) no han mostrado factibilidad política, tienen derecho a aspirar pero parece que no tienen mucha proyección", dijo Robledo al tiempo que consideró una lástima que Gaviria no participara porque "sería un candidato maravilloso". Además destacó sus capacidades como académico.



También aseguró que, en sentido estricto del término, su colectividad aún "no tiene candidatos" y que Rojas y Morris (quien está avalado por el movimiento Mais) son parte de la Alianza, "pero no son la Colombia Humana".

Jorge Rojas, exsecretario de Gobierno de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Entre tanto en redes sociales el tema también está candente.

¿Qué pensarán de esto los que tanto fustigan por aquí? 👇🏽

Con el debido respeto por Alejandro Gaviria, a mí me parecen mejores candidatos @ClaudiaLopez o @navarrowolff https://t.co/0yjfVSSIjz — Maria Mercedes Maldonado (@MMMaldonadoC) 1 de abril de 2019

Frente al tema de Hollman Morris, dijo en un trino: "Mi sentido pésame al morrismo por la evidencia de que Morris no tiene fuerza en la Colombia Humana ni apoyo de Petro. Pueden seguir atacando... no hay problema".



Y frente a Rojas escribió: "Jorge Rojas, a quien aprecio mucho, no ha demostrado fuerza. Optó por irse a recoger firmas sin esperar una decisión del movimiento (válido) y no fue capaz de crear un hecho político, porque lleva muy pocas (firmas)".

Mi sentido pésame al morrismo por la evidencia de que Morris no tiene fuerza en la Colombia Humana ni apoyo de Petro. Pueden seguir atacando... no hay problema — Maria Mercedes Maldonado (@MMMaldonadoC) 1 de abril de 2019

El tema está al rojo vivo pues la próxima semana se sabrá quién es el candidato de la Alianza Verde (Antonio Navarro o Claudia López) que irá a la consulta interpartidista de partidos de izquierda y centro izquierda que se realizará el 26 de mayo.



Petro se encuentra de viaje hacia la Corte Penal Internacional en La Haya, donde, anunció, denunciará la muerte de líderes sociales en el país.



BOGOTÁ.