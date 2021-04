Pese a casos de covid-19, continuará el retorno a los colegios

Ante la polémica que despertó el reclamo de la Asociación Distrital de Educadores (ADE) por los casos de covid-19 en la comunidad educativa, EL TIEMPO entrevistó al subsecretario de Educación, Carlos Alberto Reverón Peña, quien explicó por qué el retorno gradual y seguro a las clases presenciales debe continuar.

¿Cuál es la cifra de casos de covid-19 detectados entre profesores de colegios del Distrito?



Bogotá arrancó un retorno gradual, seguro y progresivo en el mes de febrero. Simultáneamente a ese retorno, una de las medidas para garantizar la seguridad en la reapertura fue realizar pruebas PCR a docentes, directivos, administrativos, personas de servicios generales y de seguridad.



Hemos hecho 3.034 pruebas en alrededor de 95 colegios oficiales de Bogotá, y de esas pruebas hemos tenido cerca de 2,4 por ciento de resultados positivos. Es decir, cerca de 70 casos se han presentado a partir de las pruebas que se han realizado en este ejercicio de retorno.



¿Qué pasa cuando se detecta un caso?



Se toman todas las medidas de aislamiento, cerco epidemiológico e identificación de los contactos que han tenido cada una de estas personas. Los casos que ahora se están denunciando no son los primeros que se han presentado en la ciudad ni tampoco serán los últimos. Esta vez pasó en tres instituciones y se han realizado las medidas de seguimiento, mitigación y monitoreo.



¿Estos 70 casos afectaron a quiénes?



Las pruebas se les hicieron a las personas mayores de edad. Es decir, docentes, directivos, personal administrativo, de servicios generales y vigilantes que están haciendo permanentemente presencia en un colegio.

De estos 70 casos, ¿cuántos permanecen activos?



Hoy están en vigilancia tres colegios. Uno de esos colegios es el que ha salido un poco a la luz pública, el de Ciudad Bolívar. En ese colegio tenemos, hasta el momento, seis casos. Las pruebas se hicieron la semana pasada.



Investigamos si es un caso que se presentó por la circunstancia de la institución educativa o fue posterior a Semana Santa. Es el equipo epidemiológico y de brotes de la Secretaría de Salud el que nos dice cuáles fueron las circunstancias y las medidas que debemos tomar.



De estos casos que ustedes detectaron, ¿cómo fue el contagio?



El virus está en todas partes y es muy posible que este haya sido llevado a la institución educativa. De todas formas, los infectados entran en aislamiento hasta que les pase el respectivo proceso de evolución de la enfermedad. Lo que estamos detectando es si ha ocurrido algún brote, y hasta el momento la Secretaría de Educación no los ha identificado.



¿Los colegios van a seguir funcionando normalmente?



Nosotros estamos siguiendo la experiencia internacional y también el lineamiento nacional sobre el tema. Los protocolos para el caso de contagio de miembros de la comunidad educativa contemplan el cierre de las áreas que han sido utilizadas por las personas contagiadas para impedir el uso de estas hasta que estén limpias y desinfectadas. Se espera al menos 24 horas para llevar a cabo la higiene y para evitar contagios en el personal de aseo.



Asimismo se identifican los contactos cercanos de cada una de las personas afectadas para determinar si es necesario el cierre parcial de un grupo, por ejemplo, del grado donde estaba tal docente haciendo presencialidad, dictando clase. O, eventualmente, si hay varios casos, hacer el cierre de ese grupo de grados; si es necesario, cerrar primaria y secundaria durante los 14 días después de la identificación y la exposición, garantizando la evolución del proceso de contagio.



En los tres colegios a los que actualmente les estamos haciendo seguimiento, también los está visitando esta semana la Secretaría de Salud para que los expertos nos definan cuáles son las recomendaciones que tenemos que seguir.



¿Esos colegios están funcionando?



En el colegio de Ciudad Bolívar, en donde ha habido reclamos por parte de algunos docentes, se pueden ver afectadas las clases. Allá enviamos un equipo que determinará las circunstancias en que se presentó el contagio.

Y en los casos que usted ha conocido, ¿los enfermos se han recuperado?



Sí, claro, y los colegios han venido con su continuidad educativa. Por eso nosotros hemos sido muy cuidadosos para no entrar en una sobrealarma de las comunidades educativas sobre algo que es parte de esta nueva realidad, y es la experiencia que también se ha constatado a nivel internacional. Van a seguir existiendo casos, no lo podemos negar porque hace parte de seguir viviendo en la ciudad, y lo importante es tratar estos casos y que no se den brotes. Hay es que garantizar el debido manejo y todas las medidas de bioseguridad.



¿Hay casos en colegios privados?



Sí. Aquí la diferencia entre los públicos es que le hemos dado el manejo especial de hacer pruebas PCR de manera permanente, proactiva. Estos colegios también han tomado las medidas del caso.



¿Estas pruebas PCR son permanentes?



Sí, son permanentes. Se van rotando los colegios. Llegamos a una comunidad educativa y se las aplicamos a todas las personas adultas que están en la respectiva institución.

¿Cuántos colegios han regresado en este proceso de retorno gradual, seguro y progresivo?



Hasta el momento tenemos 18.000 estudiantes y cerca de 127 sedes. Pero la gran noticia es que de los 400 colegios, el 90 por ciento ya tiene protocolos habilitados.

Es una muy buena noticia y ya cerca del 95 por ciento de las instituciones educativas presentaron los protocolos; es decir, Bogotá y toda la comunidad educativa están jugadas con este retorno gradual, seguro y progresivo. Esta semana calculamos que otros 40 estarán en la presencialidad.



¿De 20.000 personas de la comunidad educativa activa, 70 casos positivos de covid-19 son muy pocos?



Exactamente. Es algo eventual, puntual, y lo importante es manejar la situación con medidas preventivas. Las secretarías de Salud y Educación son muy activas.



¿Le preocupan las voces de los sindicatos en contra del regreso presencial a clases?



La SED ha tenido una actitud abierta y ha escuchado de manera permanente a los distintos actores, entre esos a los sindicatos. Las intervenciones de bioseguridad que han pedido se han hecho. Creo que docentes y sindicatos tienen opiniones diferentes. ¿Y a los papás?

Con ellos siempre tendremos la posición abierta de escuchar y tomar las medidas, pero con la actitud firme de garantizar el derecho a la educación de los niños y que estén en las mejores condiciones.

¿Continuará el retorno progresivo y seguro?

Según la Secretaría de Educación, sí. El regreso a las aulas de clase en los colegios oficiales en Bogotá seguirá siendo gradual, progresivo y, en especial, seguro. Por esto, el plan de reapertura para las 400 instituciones educativas distritales incluye la definición de protocolos de bioseguridad, la demarcación de espacios escolares que garanticen el distanciamiento social, la ventilación, el uso estricto de tapabocas en todos los horarios y escenarios escolares, lavado de manos, entre otras medidas. Las acciones de bioseguridad también se aplican en las rutas escolares de estudiantes y docentes, en las que se mantiene una ocupación inferior al 50 por ciento y se garantizan todos los protocolos diseñados para este servicio.



También seguirán las jornadas de testeo epidemiológico promovido por las secretarías de Educación y Salud para identificar posibles casos de covid- 19 en los colegios oficiales que ya regresaron a las aulas. Se vienen realizando pruebas PCR a docentes, directivos docentes, administrativos y personas de servicios generales y seguridad.



Así las cosas, se seguirá avanzando con el proceso de reapertura de manera gradual, progresiva y segura atendiendo permanentemente las indicaciones de las autoridades de salud. “La reapertura de colegios es necesaria para el bienestar emocional y físico de nuestros niños, niñas y jóvenes y de la comunidad educativa. Continuaremos con las medidas de cuidado e invitamos al autocuidado de toda la comunidad y la ciudadanía e insistiremos en que el plan nacional de vacunación avance y priorice a los maestros y maestras”, dijo Reverón.