La Personería de Bogotá alertó falta de planeación de la Administración Distrital en lo referente al mantenimiento de la malla vial y el denominando ‘Plan de Choque’, y las intervenciones realizadas tanto por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV).

Explicó que a través de una investigación realizada por la Personería Delegada para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública, se evidenció que el Sistema de Información Geográfica que administra el IDU (SIGIDU), presenta múltiples falencias, exclusiones, desactualización e inconsistencias en el manejo de la información sobre el estado de la malla vial de la ciudad.



“Esto pone en vilo las cifras oficiales que son presentadas a la ciudadanía, así como la falta de confiabilidad de los datos, como fuente primaria para la planeación”, advirtió Sandra García Angarita, Personera delegada para la prevención y control de la Función Pública.

Agregó que, en consecuencia, “se comprobó que el Distrito no cuenta con un sistema único que concentre en tiempo real el estado de la malla vial de la ciudad, dado que se obtiene información proveniente de diversos aplicativos, los cuales son alimentados desde diferentes fuentes de información, generando una seria distorsión entre el estado real de la infraestructura y la información manejada por la administración”.



El ente también explicó que hay falencias en la ejecución y metas del Plan De Desarrollo. Dijeron que en el marco del Plan de Desarrollo ‘Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI’, para el cumplimiento de la meta sectorial de conservación en 2.308 km-carril de infraestructura, la Administración cuenta con recursos estimados para el cuatrienio, de más de 1 billón de pesos, con los cuales, se proyectó una intervención en materia de conservación de mínimo 2.955,66 km-carril.

“Este Ministerio Público observó que, en dos años de mandato, la Alcaldía apenas ha ejecutado cerca del 18% del total del rubro asignado para conservación de la malla vial”, indicó García Angarita.



Advirtió que “nos preocupa el cumplimiento de la meta, pues dado el evidente atraso en los primeros dos años de mandato, la Administración Distrital tendrá que ejecutar más del 80% del presupuesto asignado para el cuatrienio en apenas 20 meses.



La administración proyectó para el final del cuatrienio una intervención en materia de conservación mínima de 2.955,66 km-carril, lo que, a consideración de este ente de control, no alcanza a suplir todas las necesidades en materia de mantenimiento para la malla vial.

“Según las cifras oficiales a diciembre del 2020, el porcentaje de intervención propuesto corresponde a un 22,60% del total de inventario disponible. Si contrastamos este índice de conservación frente al porcentaje de malla vial diagnosticada como regular y mal estado, que representa un 52,44% del total de la infraestructura, es una meta baja frente a las necesidades de conservación en las vías de Bogotá”, señaló.



En cuanto al ‘Plan de Choque’ Distrital para Tapar 56.000 huecos en Bogotá la Personería determinó que existe una distorsión en la presentación de la información que divulgó la Administración Distrital sobre los resultados de su ejecución proyectada entre el 25 de diciembre de 2021 al 22 de enero de 2022, en el cual se anunció la intervención de 56.000 huecos sin especificar tamaño, severidad o ubicación.



“Hacemos un llamado a la Administración Distrital para que aclare a la ciudad los datos que reportaron de la reparación de la malla vial, en el portal Gobierno Abierto Bogotá – GAB, que habla de 101.602 huecos, que si bien es una cifra superior a lo planeado este ente de control detecta una distorsión en la información reportada”, aseguró la funcionaria.

Explicó que el Distrito adoptó una unidad de medida denominada “Hueco Patrón”, que corresponde al metro cuadrado de asfalto que se utiliza para una intervención, y que la medida que no corresponde con el número de huecos o baches realmente tapados.



“En otras palabras, no todos los huecos de la ciudad son de 1 m2, es decir, si bien se pudieron utilizar 101.602 m2 de reemplazo de mezcla asfáltica para su arreglo, esto no quiere decir que se haya tapado igual número de huecos y esta situación debe ser aclarada a la ciudad para tener total transparencia en la ejecución de los recursos públicos”, enfatizó.



De otro lado, para este Ministerio Público las medidas implementadas resultan ínfimas frente a las necesidades que tiene la malla vial en el Distrito Capital, la cual equivale a 53.919.216,04 m2, es decir, el impacto durante este plan fue de solo el 0,18% de la superficie de pavimento disponible. “Se evidenció que existen algunos segmentos intervenidos que, por su flujo vehicular, ya se encuentran nuevamente deteriorados, constituyéndose su reparación en un posible detrimento patrimonial, por cuenta de una planeación e intervención no efectivas”, insistió Sandra García Angarita.

