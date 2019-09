Personería denuncia mal manejo de residuos en el relleno Doña Juana

La Personería Distrital denunció una serie de irregularidades en el manejo de basuras en el relleno Doña Juana. Entre los hallazgos de la entidad hay deficiencias en maquinaria, mala gestión de residuos hospitalarios y lixiviados y problemas con el biogás.



Frente a la maquinaria, se encontró que de las 14 dispuestas para el funcionamiento del relleno, 12 están abandonadas y solo dos pueden operar.

En cuanto a los líquidos derivados de los desechos, se comprobó que se almacenan 70.397 metros cúbicos y que no hay la capacidad para tratarlos porque de los 26 equipos de la planta de tratamiento solo funcionan 5. Además, se evidenció que se están virtiendo al río Tunjuelo sin que haya permiso.

Como si fuera poco, también se reportó que no hay un adecuado manejo de residuos hospitalarios. El protocolo, normalmente, es excavar, depositarlos y cubrirlos con capas de basura ordinaria. Pero en la interventoría de observó que esto no se hacía, dejando los residuos expuestos. Adicionalmente, se encontró que el operador había subido el volumen de disposición de la celda de este tipo de desechos sin aprobación de las autoridades.



Por su parte, Héctor Rojas, gerente de CGR Doña Juana, operador al frente del relleno, se defendió. Aseguró que no se están virtiendo lixiviados en el Tunjuelo y que, por el contrario, se espera la llegada de equipos para tratarlos. Insistió en que tampoco han faltado los equipos permanentes.

