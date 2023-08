Según la Personería de Bogotá, la inequidad de género en el marco político sigue siendo un tema delicado en las juntas administradoras locales (JAL). Dijeron que si bien se conoce que el medio político es históricamente patriarcal, las mujeres han venido haciéndose un espacio con el fin de lograr su derecho a la participación y la representación política.

Explican que las leyes internacionales y nacionales se han enfocado en garantizar este derecho, no solo a partir de la Constitución, sino de diferentes leyes y políticas públicas. “Un ejemplo es la Ley de Cuotas. Pese a ello, siguen existiendo prácticas sociales conocidas como estereotipadas y violencias, que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres a la hora de exigir sus derechos”.



Dijeron que, en Bogotá, para el periodo 2020 - 2023, se escogieron un total de 177 ediles y edilesas, de este número solo 52, que equivale al 30%, son mujeres, lo que representa un grupo minoritario y con menor representación.

Luego de analizar el estudio realizado por la Personería de Bogotá, se concluyó que los aspectos de la segregación no se deben a falta de preparación o desconocimiento de sus localidades. El 85% de ellas han vivido por más de 10 años en los espacios que ahora representan, lo que les permite comprender las necesidades del territorio.



En el aspecto académico, el 95% de las entrevistadas cuenta por lo menos con un título de pregrado. Lo que no justifica la baja preferencia hacia su liderazgo. Es más, todas mencionan haber sido víctimas de tratos discriminatorios, estereotipados o violentos por ser mujeres. Esto nos lleva a analizar los obstáculos en el ejercicio del cargo, que pueden ser divididos en tres categorías: Primero, política y violencia; segundo, barreras en el posicionamiento de la agenda política y el liderazgo; y tercero, desigualdad de partida y entrada al ámbito político.



Explicaron que, parte de estas violencias de género a las que las edilesas han estado expuestas se comprenden en violencia institucional, en la cual las personas dentro de la institución favorecen a los hombres y les presentan trabas o dificultades a la hora de querer ejercer sus labores; violencia psicológica, en la cual se desacredita y minimiza el trabajo de las edilesas por el hecho de ser mujeres; violencia patrimonial, en donde se les ponen obstáculos económicos que no permiten el cumplimiento de sus labores; violencia simbólica, que se basa en la reproducción de estereotipos y prejuicios contra las mujeres; violencia física, golpes, apretones, empujones; y violencia sexual, acoso sexual, piropos, tocamientos.

A esto hay que sumarle las trabas por posicionar una agenda con enfoque de género y liderazgo femenino, pues los hombres consideran que es un tema que no les compete, por lo que crean impedimentos para que estos proyectos puedan ser ejecutados.



Ante este panorama, el Personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, señaló que desde la entidad “rechazamos cualquier tipo de violencia contra las mujeres en política y propendemos porque se brinden espacios de participación y representación política libre de discriminación. La mujer en política no representa una cuota, sino la vida y el futuro de nuevas generaciones”.



Explicaron que el hecho de que se le suela asignar a las mujeres y no a los hombres las tareas del hogar y del cuidado, hace que ellas deban cumplir con jornadas dobles (una dentro de sus hogares y otra en sus lugares de trabajo). Sin embargo, a pesar de estas limitaciones y barreras, las edilesas expresan que han logrado abrirse un lugar dentro de las JAL y posicionar acciones y proyectos educativos, culturales y sociales que promuevan la equidad de género. Esto gracias a redes de mujeres y, más importante aún, al apoyo y respaldo que se han dado unas a otras.



