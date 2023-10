Personería dice que la Línea Púrpura solo contestó 52.962 de 142.796 llamadas

La Personería de Bogotá dice que la falta de redireccionamiento e integración con la Línea 123 y limitaciones en la atención de las llamadas que ingresan directamente a la Línea Púrpura del Distrito Capital, genera barreras y desafíos institucionales que dificultan o disminuyen, el acceso y la efectividad de las medidas orientadas a la protección integral y garantía efectiva de los derechos de mujeres víctimas de violencias de género.

Esta situación preocupa a la Personería de Bogotá, en medio de un escenario en el

que los indicadores y registros de violencias contra las mujeres en la Capital,

presentan una clara tendencia al aumento.



El informe del Ente de Control, comunicado a la Administración Distrital, señala que,

de 142.796 llamadas recibidas, asociadas con violencias basadas en género, entre

el 1 de enero de 2020 y mayo de 2023, tan solo 52.962 fueron contestadas y

atendidas por profesionales del área.



Sobre los resultados de atención de la Línea Púrpura Distrital es importante

destacar que la mayor parte de mujeres que establecieron contacto, lo hizo para

buscar orientación y apoyo psicojurídico ante casos de violencia psicológica, con

una cifra de 41.659 contactos (46% de las atenciones); las consultas por violencia

física se ubican en el segundo lugar con 21.095 (26%); los contactos por violencia

económica representan un 15% del total (13.402 registros) y los casos de violencia

sexual y violencia patrimonial representan un 6% del total, con 5.555 y 5.037

registros, respectivamente.

Aunado a lo anterior, este órgano de control encontró que la Secretaría Distrital de

la Mujer no realiza un seguimiento completo a todos los casos que ingresan a

solicitud de atención por la Línea Púrpura Distrital debido al alcance de la Línea y

su alta demanda y a que se priorizan “ciertos casos”, según sean los factores de

riesgo asociados a delitos como la violencia feminicida, los casos de Interrupción

Voluntaria del Embarazo o las llamadas anónimas que registren número de

contacto.



La metodología empleada por la Secretaría Distrital de la Mujer para priorizar y

realizar seguimientos conlleva a que la mayoría de estos sean adelantados con

ocasión de una segunda llamada efectuada por la mujer interesada, toda vez que

los seguimientos de oficio sobre casos priorizados, apenas representa un 7% del

total, con 3.874 casos registrados entre las vigencias 2020 y 2022, en contraste con

la meta de adelantar seguimiento al 100% de los casos.



Estos registros por tipos de violencia contra la dignidad y los derechos

fundamentales de las mujeres en la Capital evidencian la necesidad de reforzar las

estrategias y acciones de prevención de todas las formas de violencia contra las

mujeres, para la disminución de este tipo de hechos, garantizando a las niñas,

adolescentes y mujeres el derecho a vivir una vida libre de violencias y sin ningún

tipo de discriminación.

Desconexión con la Línea 123

Facebook Twitter Linkedin

Línea 123 Foto: C4

Desde su concepción, la Línea123 se entendió como un centro de recepción de

llamadas de emergencia a través del cual se reorientaría la urgencia ciudadana a

las agencias encargadas como el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias -

CRUE de la Secretaría Distrital de Salud, el Centro de Gestión del Tráfico de la

Secretaría Distrital de Movilidad, la Secretaría Distrital de la Mujer, la Unidad

Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, el Instituto Distrital de Gestión

de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, y el Centro Automático de Despacho de la

Policía Metropolitana de Bogotá.



Sin embargo, este ente de control encontró que la Línea 123 solamente tiene

capacidad para redireccionar los llamados ciudadanos a Centro Regulador de

Urgencias y Emergencias - CRUE y a la Policía Metropolitana de Bogotá. Una de

las agencias que debe tener conexión directa con la Línea 123 es la Secretaría de

la Mujer y específicamente su denominada Línea Púrpura. No obstante, la

trasferencia de las llamadas desde el 123 no se realiza de manera directa.



Señala el informe de la Personería que “aunque se observa que la Secretaría

Distrital de la Mujer ha avanzado en las gestiones requeridas para integrar la Línea

Púrpura Distrital a la Línea 123, para este ente de control continúa siendo cierto

que, con corte al mes de julio de 2023, dicha integración no se ha consolidado de

manera plena”. Lo anterior compromete tanto a la Secretaría de la Mujer, como a la

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA PERSONERÍA