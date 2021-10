Qué se sabe del extraño ritual de personas que caminan para atrás en Bogotá

Hay preocupación entre los habitantes del barrio Catalina segundo sector de la localidad de Kennedy, en Bogotá, por un hombre y una mujer, vestidos de negro, que caminan para atrás por las calles del sector, justo a la medianoche.



Los vecinos consideran que se trata de algún tipo de ritual satánico o brujería, relacionado con el mes de octubre, por lo que en el día rocían con agua bendita los lugares por donde pasó la pareja.

De momento no hay ninguna explicación para el extraño comportamiento de los individuos. 'Noticias Caracol' intentó hablar con las personas, pero no fue posible. Sin embargo, los residentes del barrio le aseguraron al canal que este extraño comportamiento lo vienen presenciando desde el 1 de octubre.



(Lea también: Conozca algunos planes para hacer en Halloween).



Algunos testigos de los hechos que transitaban la zona, al suroccidente de Bogotá, señalaron que, aunque no salen todas las noches, cuando lo hacen los individuos caminan por mitad de la calle, van tomados de la mano y, al parecer, van diciendo algo a bajo volumen.



Una de las entrevistadas por el medio mencionado, destacó que en los años que lleva viviendo en el barrio nunca había visto algo igual.



(Siga leyendo: 'Hombre gato': acusado de feminicidio no dejó de maullar durante su juicio).



Lo cierto es que las personas están asustadas y, quienes pasan cerca de la pareja, dicen sentir una energía extraña cuando los ven, pues, entre otras cosas, no entienden cómo hacen para subir andenes y no caerse al caminar.



Las autoridades no se han pronunciado frente al tema.

Más noticias

¿Sin plan para el puente? Estos son algunos destinos naturales para conocer



Halloween: Estos son los lugares más horripilantes de todo el mundo



Halloween: estas son las recomendaciones que debe seguir al comprar dulces



Tendencias EL TIEMPO