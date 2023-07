Procolombia, la entidad que promueve el turismo, la exportación de productos nacionales y la inversión extranjera, se interesó en fortalecer los emprendimientos de las personas privadas de la libertad de la Cárcel Distrital y aportar a sus procesos de resocialización, preparándolos con miras a exportar sus emprendimientos.

Son 70 personas las que hacen parte de los proyectos productivos al interior de la cárcel, quienes están participando en el taller "Prepárese para Exportar", y así formalizar sus ideas de negocio, cumplir con todos los requisitos legales y que sus productos puedan ser comercializados fuera del país.

En sus procesos de capacitación, los privados de la libertad recibieron conocimientos sobre los permisos para las ventas, la capacidad de producción y la experiencia comercial. Gracias a los tratados de libre comercio, Colombia tiene acceso a 60 países con más de 1.500 millones de consumidores.



Para que este sueño de los emprendedores privados de la libertad se pueda lograr, seguirán recibiendo asesorías y acompañamiento por parte de otras empresas privadas, lo que les permitirá contar con las herramientas necesarias para la internacionalización y exposición de sus productos en actividades comerciales.

Procolombia viene fortaleciendo los emprendimientos de 70 privados de la libertad. Foto: Alcaldía de Bogotá

“Este es un paso importante, además de brindarles todas las herramientas para que las personas privadas de la libertad culminen de forma exitosa su proceso de resocialización, los apoyamos para que se proyecten y tengan segundas oportunidades en sus vidas. Lo que inició como un proyecto en los talleres de la Cárcel Distrital, donde descubrieron sus talentos, muy pronto se podría convertir en una realidad para ellos y sus familias”, indicó el secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia.

Joaquín Díaz, privado de la libertad hace dos años, sueña con exportar su talento.En la Cárcel Distrital hay varios potenciales emprendedores interesados en exportar alimentos, artesanías e indumentaria con su marca personal, uno de ellos es Joaquín Rojas, un ilustrador que sueña con dar a conocer sus diseños y crear su propia empresa con su talento plasmado en diferentes prendas de vestir.



“La Cárcel Distrital me ayudó a proyectar mis sueños, mis ilustraciones son mi futuro, esta segunda oportunidad de vida la voy aprovechar para fortalecer mi emprendimiento y mis creaciones y así dedicarme a lo que me gusta y me hace feliz. Algún día estarán esas camisetas con mi firma para cumplir con el sueño”, indicó Joaquín, emprendedor de diseños para ropa.



Todas estas iniciativas aportan a los procesos de resocialización implementados en la Cárcel Distrital, lo que ha permitido que el 94 % de los casos sean exitosos y en realidad las personas privadas de la libertad encuentren una nueva oportunidad.