Operación Metrópoli deja 1.978 capturas este año en Bogotá

En un hecho sin precedentes, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad presentaron este jueves la cuarta fase de la denominada operación Metrópoli, un despliegue operativo y de inteligencia criminal. Solo en el más reciente golpe permitió la captura de 1.013 personas.

“Estamos hablando de 49 estructuras criminales, específicamente de hurto en sus distintas modalidades, pero en específico a personas y tráfico de estupefacientes. Más de 270 capturas por orden judicial que tienen medida intramural, y las que se hicieron en flagrancia (735) están en proceso de audiencia para que se tomen medidas”, explicó el general Hoover Penilla, comandante de la Mebog.



En los cuatro operativos realizados este año han sido desarticuladas en total 93 estructuras criminales y se han capturado 1.978 personas, de las cuales 1.424 fueron en flagrancia y 554 a través de órdenes de captura.

Jairo García, secretario de Seguridad de la ciudad, calificó esta operación como la acción más grande de la historia del país en contra del hurto, y agradeció a la ciudadanía que ha brindado información crucial para estos operativos, y a las instituciones, como la Fiscalía, que lo han hecho posible.



Hugo Acero, exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, recordó que esta estrategia se está aplicando en todo el país, y que su artífice es el general Jorge Luis Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.

Básicamente, este plan integra “las acciones de la Policía y la Fiscalía en términos de inteligencia e investigación criminal, y con base en la información recogida por estas especialidades sobre las bandas criminales se organiza el operativo de detención y posterior judicialización ante los jueces”, precisó Acero.



Y aunque Metrópoli impactó en la reducción de varias modalidades de hurto en la capital del país –bajó un 5 por ciento el robo de motos, 9 % el de comercio, 5 % el de bicicletas, 11 % a residencias, 24 % a entidades bancarias y 5 % de automotores–, el hurto a personas todavía no cede.

Los expertos dicen que no basta con hacer capturas, sino que las estrategias deben ser pensadas de manera integral. Foto: Andrés Sandoval

Entre enero y septiembre de este año aumentó en un 18,8 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2018.



“No quiero decir que estas intervenciones no estén bien intencionadas, pero no tocan por ejemplo el mercado de venta de celulares robados, porque las bandas asociadas a este delito son transnacionales. Además, las 1.424 flagrancias de las cuatro operaciones, solo 735 ayer, no van a llegar a una medida de prisión a no ser que se sumen otros antecedentes”, opinó Andrés Preciado, investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad Eafit.



Justamente sobre cuántos de todos los delincuentes que han sido capturados irán a la cárcel, expertos y autoridades coinciden en que se deben afilar los procedimientos de judicialización.



“Hay que amarrar bien los procesos contra estas personas, ser rigurosos en la evidencia que se lleva a los jueces. Muchos son capturados en flagrancia, existe la denuncia, pero nada pasa con ellos porque a veces por un tecnicismo son dejados en libertad”, opinó Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá.



Gabriel Lara Garzón, juez coordinador del centro de servicios judiciales de Bogotá, explicó que en este tipo de operativos de capturas masivas suelen articularse con la Fiscalía para tener disponibles a los jueces necesarios y sacar adelante los procesos judiciales.



“Cuando hay operativos grandes, nosotros tenemos una recarga en el día para atender esas capturas, igual siempre tenemos jueces de control de garantías disponibles. Ya es diferente los elementos materiales probatorios que traiga la Fiscalía para ver si procede o no una medida de aseguramiento”, señaló Lara.

Capturas por drogas

A propósito de las capturas por tráfico de estupefacientes, Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, advirtió que no basta con las capturas y que, posterior a esto, se deben emprender otras acciones.



“El asunto no es solo acabar con quien esté vendiendo drogas, sino dónde están los mercados, cómo se mueven y cuáles son sus clientes potenciales para luego empezar a atacar desde otros sectores como en salud, educación y empleo”, dijo el experto.

¿Hay dónde meter tantos capturados?

La situación de hacinamiento carcelario que enfrenta la capital del país es preocupante y representa un desafío para las autoridades, que han capturado a estos delincuentes y que buscan que todos queden tras las rejas.



Para dimensionar la situación, basta con ver que la cárcel La Modelo tiene un hacinamiento del 63,3 % y La Picota, de 56,8 %. “Hay que encontrarles cupos a estos delincuentes porque están afectando la seguridad. Que vayan mientras tanto a Uris, a la cárcel Distrital y a las otras prisiones que hay en Bogotá, para enviar una señal clara de que esto tiene un costo y que no se les va a permitir que sigan afectando la seguridad ciudadana”, sugirió Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad.



