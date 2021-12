A veces, ciudadanos que permanecían en el anonimato terminan ocupando los titulares de las noticias de medios nacionales e internacionales. Muchos lo consiguen por sus causas en favor de la comunidad, otros por su heroísmo en tiempos difíciles y otros por protagonizar polémicas. Lo cierto es que dejaron una marca en este 2021 que pasó.



Piisciis, Axid y Neni Nova son tres artistas no binarias que protagonizaron en TransMilenio un performance de Vogue a ritmo de guaracha, se hicieron virales y fueron famosas no solo por su puesta en escena, sino porque dejaron ver las graves problemáticas que padece esta población en la capital.

También fueron noticia los gestores de convivencia, quienes, entre piedras, ataques, insultos y otros improperios en medio de protestas y desmanes, lo entregaron todo para encontrar salidas pacíficas a los conflictos o para mediar entre las partes.



Y ni qué decir de los policías que exponen sus vidas para lidiar con la delincuencia, que este año se cobró tantas vidas en las calles bogotanas.



En estos 12 meses que terminan hasta los animales fueron protagonistas en la urbe, o quién no se acuerda de Gásper, el canino de batallas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá asignado al Brae en la estación de Puente Aranda que se perdió el 27 de septiembre de 2021 y apareció dos días después siguiendo sus instintos.



Todos estos personajes y otros más dejaron una huella imborrable en este año de batallas que termina.

1. Las ‘vogueras’ de TransMilenio

Vogue: la cultura detrás del baile en TransMilenio que se hizo viral Foto: Cortesía

En abril, Piisciis, Axid y Neni Nova, tres artistas no binarias, protagonizaron en TransMilenio un performance de Vogue a ritmo de guaracha y se hicieron virales. Pero su fama duró más que 15 minutos: el 28 de abril, día en el que comenzó el paro, fueron la sensación en la plaza de Bolívar cuando ‘voguearon’ en frente del Esmad. Su historia se contó no solo en medios nacionales, sino que, incluso, llegó al The New York Times. Juntas dieron un impulso para masificar la cultura Vogue y la lucha trans y no binaria en Bogotá.



2. Gestores de convivencia

Los gestores siempre están dispuestos a ayudar a los heridos en las protestas. Foto: CÉSAR MELGAREJO

Este grupo está compuesto por más de 149 personas que trabajan en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Quienes conforman el grupo tienen la difícil labor de mediar en la atención de situaciones donde se pueden generar conflictos, los cuales requieren solucionarse a través del diálogo, la prevención y la sana convivencia. Han sido protagonistas al acompañar las marchas que se han generado en la ciudad y garantizando el respeto, la igualdad, la solidaridad y la protesta ciudadana.

3. Denise Monroy, en la cocina del mundo

Denise Monroy fue elegida chef revelación 2021 en Bogotá Madrid Fusión. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

La chef del restaurante Elektra, ubicado en el norte de Bogotá, fue galardonada como la cocinera revelación del año en el Bogotá-Madrid Fusión 2021. Monroy transformó la comida vegetal colombiana en una propuesta más divertida, callejera y saludable. La cocinera revelación contó que, pese a que la cocina no es su profesión, llegó a ella por medio de los problemas alimenticios que padeció. Esta situación la empujó a entender la importancia de los alimentos como fuente de vida y la necesidad de conectar las manos y la mente con la comida.

4. El perro bombero

Gásper, perro asignado al grupo de Búsqueda y Rescate. Foto: Bomberos de Bogotá

El 19 de noviembre de 2020, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá recibió a un pequeño canino de raza pastor belga malinois, que fue nombrado Gásper y asignado al Brae en la estación de Puente Aranda. Luego de completar un año de labores de localización de personas, este perro desapareció en medio de un operativo de búsqueda en el cerro de Guadalupe. Los Bomberos de Bogotá informaron del hecho el 27 de septiembre de 2021. Durante dos días, el perro siguió sus instintos y logró llegar hasta un batallón de la Escuela Logística del Ejército.

5. Curvas en Bici

Ciclistas de Curvas en Bici en Ipiales, Nariño. Foto: Ruedas MTB

Las 15 mujeres ciclistas de Curvas en Bici fueron toda una sensación en los pueblos y ciudades por donde pasaron en medio de su ‘reto Josefina’, que comenzó en Bogotá, el 6 de diciembre, y terminó en Ipiales, Nariño, el 20 de diciembre (con algunos kilómetros extra hechos el 21 de diciembre hasta Tulcán, Ecuador). En Popayán e Ipiales fueron recibidas por colectivos ciclistas y vecinos que celebraron que a este grupo de mujeres de todas las edades no le quedó grande una pedaleada de 1.200 kilómetros.

6. Agentes civiles

Así lucen los nuevos Agentes Civiles de Tránsito en Bogotá Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Regresaron los agentes civiles de tránsito, una figura que había existido en Bogotá, pero que fue desmontada en 1997 por el alcalde de entonces, Antanas Mockus, por corrupción. La ciudadanía los conoce como ‘chupas’. Fueron noticia porque regresaron por mandato de la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana presentada por el presidente Iván Duque y cumplirán, en esencia, las mismas funciones que un policía de tránsito. El 2 de noviembre se posesionaron 41 y la idea es completar un grupo de 150.



7. Palacio del Colesterol

Elena Vargas muestra la foto de ella y su mamá, María Luisa, en un día de trabajo. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

En septiembre, las familias del Palacio del Colesterol saltaron a los medios denunciando su difícil situación: desde marzo de 2020 no habían podido regresar a las cocinas que, desde los años 60, atendieron a los hinchas que iban a El Campín. En su momento, el IDRD sostuvo que el predio debía permanecer vacío para adelantar los estudios y diseños de una APP para la reforma del estadio y sus alrededores. EL TIEMPO conversó ayer con uno de los voceros, quien confirmó que no se logró un acuerdo con el IDRD ni un ‘plan B’ que los beneficiara.

8. Bogotá Colors y el mural de Falcao

El mural está ubicado en la esquina de la calle 71I sur con carrera 27H. Hace parte de una iniciativa de Bogotá Colors para llenar de color las calles de la localidad 19. Foto: Camilo Castillo. EL TIEMPO

Un grafiti ubicado en la esquina de la calle 71I sur con carrera 27H con el rostro de Radamel Falcao García le dio la vuelta al mundo. Los artífices de esa obra fueron May Rojas y Luisa Sabogal, líderes del colectivo artístico Bogotá Colors, de Ciudad Bolívar. “No me queda más que agradecer a la persona o personas que lo hicieron. También al que prestó la pared”, dijo Falcao en su cuenta de Twitter. Los dos jóvenes también son los gestores de un proyecto que busca convertir su localidad en un destino turístico gracias al arte.

9. Policías valientes en el SITP

Son varios los ciudadanos que han manifestado sentirse inseguros en Bogotá. Sin embargo, este año, los pasajeros de una ruta del SITP que transitaba en horas de la noche fueron salvados de ser atracados en medio del viaje. Por fortuna, dos valientes patrulleras de la Policía Metropolitana, que regresaban a sus casas luego del turno, se percataron de los hechos y redujeron a los delincuentes con sus bolillos y los retuvieron en el piso mientras llegaban los refuerzos. Gracias a ellas no hubo ni heridos ni robo.



10. COP Colombia y su galardón en Mónaco

Facebook Twitter Linkedin

COP Colombia cuenta con más de 150 niños y niñas entre los 5 y los 17 años. Foto: Camilo Castillo. EL TIEMPO

Constructores de Paz Colombia (COP Colombia), una escuela de fútbol de la localidad de Usme, recibió el premio especial del jurado en la edición 2021 de los Peace and Sport Awards en Mónaco. El galardón, que cuenta con el apoyo del Principado de Mónaco y de varios deportistas de élite, le fue otorgado a este proyecto por su trabajo en la consolidación de iniciativas de paz a través del deporte. Esta organización es liderada por el exfutbolista marfeliño Didier Drogba y en ediciones anteriores premió a la Fundación Barcelona y al futbolista Lionel Messi.

