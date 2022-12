A veces, ciudadanos que permanecían en el anonimato terminan ocupando los titulares de las noticias de medios nacionales e internacionales. Muchos lo consiguen por sus causas en favor de la comunidad o por realizar hazañas que parecían imposibles. Otros, por su heroísmo en tiempos difíciles, y otros, por protagonizar polémicas. Lo cierto es que dejaron una marca en la ciudad en este 2022.



En un año en el que nuevamente los colados fueron el reflejo de los problemas de cultura ciudadana que tiene la capital, un conductor del SITP que se encaró a un grupo de personas que pretendían colarse en el sistema encabeza la lista de personajes destacados.



Y ni qué decir de los policías que exponen sus vidas para lidiar con la delincuencia, que este año cobró tantas vidas en las calles bogotanas. Por eso, en 2022 también fue noticia una valiente patrullera que se enfrentó a un grupo de criminales.



No dejamos de lado las buenas acciones de algunos ciudadanos. En ese sentido es importante destacar la honestidad de un taxista de la empresa Taxis Imperial, quien devolvió a una mujer extranjera un bolso que contenía cerca de 4.000 dólares.



En estos 12 meses que terminan, hasta los animales fueron protagonistas en la urbe, o quién no se acuerda de Esplendor, el toro que se escapó cuando iba rumbo al matadero y días después fue adoptado por una organización animalista.



Tampoco hay que olvidar al joven bogotano que logró un récord Guinness con una hazaña que parecía imposible: armar tres cubos de Rubik en menos de cinco minutos.



Todos estos personajes y otros más dejaron una huella imborrable –y en algunas ocasiones frases memorables– en este año de batallas que termina.

Yeison David Fino

El conductor del SITP. Foto: Consorcio Express.

A principios de diciembre, un conductor del SITP se hizo viral luego de que le pidió a un grupo de personas que no se colaran en el sistema. Ese valiente trabajador es Yeison Fino. “Aquí se respeta el servicio, ¿por qué se cuela? ¿Por qué graba si usted fue el que ayudó a que se colara? El servicio se viene prestando bien”, dijo. Rápidamente, el video de le llegó a Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá, quien lo felicitó y le entregó un reconocimiento por su reacción.

Récord Guinness bogotano

Ángel Alvarado se convirtió en el humano más rápido en resolver tres cubos. Foto: Word Record Guiness.

En abril de este año, Ángel Alvarado, un joven de Puente Aranda que hasta hace cuatro años nunca había tocado un cubo Rubik, logró imponer una marca de 4 minutos 31 segundos y una centésima y de esta forma convertirse en el humano más rápido en resolver tres objetos mientras hacía malabares. Con esta hazaña, el bogotano de 19 años ingresó al Libro Guinness de récords mundiales, estableció un tiempo casi improbables y logró convertirse en una sensación en las redes sociales.

Juan Luis Castellanos



A los 59 nueve años de edad se logró graduar. Foto: Archivo particular.

Después de ser un habitante de las calles de Bogotá durante más de 35 años, Juan Luis Castellanos no solo logró salir de ellas, apoyado por el Distrito y sus hermanos, entre otros; a los 59 años –edad actual– cumplió uno de sus grandes sueños: graduarse como abogado de la Universidad Libre. Su historia fue fuente de inspiración para decenas de reportajes de medios nacionales y para otros habitantes en condición de calle que buscan un mejor futuro.

El Toro Esplendor

Esplendor y Luciana disfrutando de su nuevo hogar. Foto: Instagram: @santuarioanimalnamigni

La historia de Esplendor, el toro que se escapó hace unas semanas cuando iba de camino al matadero, puso en vilo a gente del común, ganaderos y hasta a la policía. Luego de varias horas de búsqueda, fue encontrado, comprado por ciudadanos y llevado a la finca Santuario Animal.

El Concejal Juan Baena y su polémica

Juan Baena y la polémica de los embolsados. Foto: Archivo particular.

Una polémica que encendió las redes fue la aparición de un ‘embolsado’ en una sesión del Concejo. El hecho fue protagonizado por el concejal Juan Baena, quien llevó un muñeco envuelto en bolsas para protestar contra la inseguridad. El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández, calificó el acto de “grotesco”.

Policías valientes

Dos patrulleras se convirtieron en heroínas al enfrentarse a la delincuencia. Una de ellas salvó a su compañero que fue retenido del cuello y tomado como rehén, y la otra detuvo a cuatro ladrones que iban a atracar a un motociclista en la localidad de Puente Aranda.

El taxista honesto

El 28 de mayo, Luis Alfredo Ortiz se volvió noticia luego de devolver una millonaria suma que una pasajera había olvidado en su vehículo. La mujer contactó a la empresa Taxis Imperial, a la que pertenecía el conductor, y fue el mismo taxista quien le regresó los 4.000 dólares que estaban en el bolso.

Las frases del año

“Los impuestos son por tener carro. Lo invito a que lo venda, use bicicleta, use transporte público o compártalo...”. Claudia López, alcaldesa de Bogotá.



“Los jueces creen que robar es un deporte, por eso no hacen nada” Claudia López, alcaldesa de Bogotá.



“El segundo proyecto, el del metro elevado, es más débil, menos importante que el primero”. Gustavo Petro, Presidente de Colombia.



“En cuanto a las ‘casas de pique’, (...) hemos logrado ubicar casas donde se ha realizado el homicidio de estas personas”. Gral. Henry Sanabria, Policía Nacional.



“Juez, nos vemos en las calles ya sea por la celebración de la victoria del pueblo en las salas judiciales o ya sea para organizar lo que sería la revolución”. Alias 19, Primera línea.



