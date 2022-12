Por estos días, cuando la prensa mundial se vuelca a elegir personaje o personajes del año, he decidido de manera arbitraria escoger al mío. O a los míos. Y para no irnos con rodeos, aquí van: los buenos. Leyó bien: mi personaje del año son los hombres y las mujeres buenos, bondadosos, sensibles y tolerantes; cumplidores de su deber y respetuosos de las leyes que nos rigen. Sí, para algunos, los ingenuos que se portan bien, porque pareciera que la regla general es ser malandro y dañino con la ciudad para ganar indulgencias.

Hay que rendirles un homenaje a aquellos que a lo largo del año se la pasaron haciendo cuentas, recortando por aquí y por allá el estrecho presupuesto familiar para cumplir con la cascada de impuestos. Sin pasarse un solo día. Sin beneficiarse con los descuentos fabulosos que les llegan a los morosos. Sin que recibieran cartas almidonadas con frases efectistas para que, por favor, se pongan al día con sus tributos. Una cosa es no tener plata, y otra muy distinta, volverse conchudo.



Hay que hacerles un monumento a los pasajeros y pasajeras que no se colaron ni se cuelan en TransMilenio, sino que pagan su pasaje y contribuyen a que el sistema no colapse. Son personajes del año porque hicieron algo que es cada vez más escaso en nuestra sociedad: ser honestos.



Son personajes del año el conductor que se enfrentó a los colados y el ciudadano que evitó que se robaran parte de la estructura de una estación de TransMilenio. Cuando creemos que los malos comportamientos y las acciones delincuenciales nos gobiernan, aparecen estos héroes anónimos que nos devuelven la fe en la gente.



Y cómo no destacar al que pagó sus préstamos con el Estado. El que no se aprovechó de los recursos públicos –o sea, de la plata de todos– para hacerle conejo al sistema y en cambio se puso al día o se mantuvo al día con sus créditos. Otros, en cambio, salieron premiados con anuncios del Gobierno en los que les prometen condonación de deudas, rebaja de intereses o los premian con alguna gabela. En cambio, al que fue cumplidor, pese a todo, ni un mensaje de Navidad.

Personajes del año, quienes pagaron sus multas de tránsito, se mantuvieron al día con el Soat y la revisión técnico-mecánica y no acumularon años sin pagar el impuesto del carro. ¿Y qué reciben a cambio? Más pico y placa, alzas de la gasolina, más peajes y tener que soportar la matonería de motos, buses y camiones. Premio a su desfachatez. ¿Y las motos? Solo beneficios, no importa que violen límites de velocidad, invadan andenes, estrellen a los demás y generen la más alta tasa de siniestralidad en la ciudad y el país. Para ellos no hay pico y placa, ni alza de la gasolina, ni peajes, pero eso sí, un Soat más barato y sin que nadie pueda tocarlos.



Personaje del año, el ciclista que supo usar la ciclorruta, que se detuvo en los semáforos, que respetó a los peatones, que se puso el casco y que ganó años de vida.

Personajes del año, los que no renunciaron al tapabocas en los espacios cerrados, porque no solo pensaron en su salud sino en la de los demás; porque no les dio pereza llevar ese adminículo y han tenido que soportar bromas por ‘nerdos’.



Y uno de mis personajes favoritos: los jóvenes que protestan, exigen y reclaman... sin destruir. Aquellos que marcharon y arengaron sin tener que disfrazarse de bandidos para romper la ciudad y sus bienes. Esos mismos jóvenes a los que nunca se les hizo un reconocimiento, ni se los puso como ejemplo, ni los nombraron voceros de paz ni gestores de paz y que tampoco recibirán del Gobierno un millón de pesos para su subsistencia, como sí sucederá con los sujetos de la llamada primera línea, que destruyeron, torturaron y sembraron el caos y el miedo “porque tienen derecho a estar furiosos”, al decir del señor ministro de Justicia.



En la misma línea, la ciudad debería reconocer como personajes del año a esa inmensa mayoría de mujeres, estudiantes y trabajadores que estoicamente debieron caminar horas y horas para llegar a sus destinos sin un asomo de queja porque unos vándalos los dejaron sin transporte público. Nadie se acuerda de ellos ni de las angustias que debieron padecer y, sin embargo, siguen comportándose como ciudadanos ejemplares.



Personajes del año, los concejales que no aceptaron escoltas ni carros blindados para ejercer su trabajo, como si tanto aparataje fuera necesario para ejercer con pundonor su cargo. Otros siguen creyendo que escoltas y camioneta les dan cierta superioridad moral y los encumbran en un falso elitismo que riñe con la enorme desigualdad que persiste en nuestra ciudad.



Ojalá que el 2023 multiplique a estos personajes del año y que los políticos en trance de campaña no se lleven la ciudad por delante a punta de mentiras y exageraciones. Es lo mínimo que se pide.



¡Feliz año para todos!



ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncor@eltiemo.com