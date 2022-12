Según el Gobierno Nacional, la nueva variante del covid-19 denominada el 'perro del infierno' está marcando el pico de contagios en todo Colombia.



Sin embargo, para el secretario de salud de Bogotá, Alejandro Gómez, este tipo de terminología puede generar pánico, miedo e incluso terrorismo en la comunidad.



(Puede leer: ¡Ojo! ciudadanos denuncian nueva modalidad de robo en TransMilenio).



Aclaró que no descarta que esa variante pueda llegar a afectar a la ciudad, pero, por ahora, no es una dominante en la zona.

"Esos nombres lo que hacen es generar terrorismo, pero lo simpático de esto es que aun cuando está siendo predominante ese tipo de subvariante de omicrón en otras latitudes, nuestros análisis en Bogotá, de vigilancia genómica que hacemos en el laboratorio distrital de salud pública y el INS determinan que no es la predominante en la ciudad. Quizás lo sea en dos meses, pero no en este momento", explicó el funcionario en la emisora 'Blu Radio'.



(Puede leer: Así avanzan las obras de la primera línea del Metro de Bogotá).



Por otro lado, el secretario indicó que se ha visto un aumento del 13% de problemas respiratorios en las personas de la capital de Colombia, pero eso se debe, según él, a la temporada de lluvias y los contagios del Coronavirus.



Finalmente, pidió a la comunidad seguir inmunizándose contra el covid-19 y no bajar la guardia.

