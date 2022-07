Esta semana se conoció un triste caso de abandono de un perrito que fue dejado en un taxi en Bogotá. Sin embargo, el canino ha encontrado un nuevo hogar y mucho amor.

Según contó el conductor, la situación se registró en la localidad de Suba, cerca al centro comercial Plaza Imperial, donde un hombre solicitó su servicio de transporte y en medio de la carrera le pidió detenerse cerca a un cajero para retirar dinero, pero nunca regresó.



El taxista, Dagoberto Rojas, al revisar el vehículo, notó que el pasajero había dejado una caja que tenía adentro un perrito viejo y una carta con las instrucciones para su cuidado.



"Lo esperé casi una hora. Estaba haciendo calor y me percaté que algo se estaba moviendo en la parte de atrás del taxi. Para sorpresa mía, era un perrito, viejito. Lo saco de la caja en donde venía y me doy cuenta que también dejaron una carta con recomendaciones para cuidarlo", relató.

El perro fue abandonado el 27 de julio en horas de la tarde. Foto: Archivo Particular

Rojas aseguró que se haría cargo temporalmente del animal. "He seguido las instrucciones que me dejaron. A las 5 de la mañana lo saco; está bien educado. Voy a seguir llevándolo a la veterinaria, además porque huele feo, lo voy a bañar", dijo.



El hombre decidió llevar el perrito a un centro veterinario para que lo evaluaran. Por fortuna, allí le aseguraron que el animal estaba bien cuidado y no tenía signos de maltrato.

Final feliz

Finalmente, el conductor decidió quedarse con el perrito y acogerlo en su hogar, donde convivirá con gatos y tendrá el cariño de sus hijas. Además, le puso un nuevo nombre: Toby Taxista.



"Mis hijas están contentas con el perrito, aunque tenemos gatos y tenemos que estar pendientes para que no se peleen", dijo Rojas.

¡Final Feliz! El perrito abandonado en un taxi será adoptado por Dagoberto Rojas, el mismo taxista que lo encontró en una maleta.

Y ya tiene nombre nuevo: 'Toby taxista'

Mil gracias Dagoberto por darle un hogar❤️🐶🏡 pic.twitter.com/4RiN5xC35C — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) July 29, 2022

El acto del hombre ha sido aplaudido por usuarios en redes sociales. Por ejemplo, una persona escribió en Twitter: "El taxista merece todo el reconocimiento y los aplausos. La verdad, su gran corazón y su espontaneidad marcó una huella esta semana en Bogotá".



