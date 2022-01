El pasado lunes 17 de enero personas no identificadas dejaron un perro de raza grande abandonado a la entrada de un almacén de Homecenter, en el barrio Cedritos, al norte de Bogotá.

El animal fue subido a uno de los carritos de mercado de la empresa por una mujer que, al parecer, no era su dueña y se notificó a la administración y seguridad de Homecenter que se encontraba sólo.



“Este peludito apareció en una de nuestras tiendas. La persona que lo subió a uno de los carritos no es su dueña y no tenemos información de su procedencia”, escribió la compañía en su cuenta de Twitter.



Entre tanto, el perro fue recogido por los trabajadores y llevado a un hogar de paso en el que lo van a cuidar hasta que encuentren alguna familia que lo adopte y le brinde un hogar seguro.



“Estamos buscando un hogar para este peludito. Actualmente se encuentra en un hogar de paso, pero quisiéramos ayudar a encontrar un hogar definitivo. Si hay algún interesado aquí, escríbanos por DM”, señala la empresa en un trino acompañado de fotografías en el que se ve al animal jugando y durmiendo.



Este peludito apareció en una de nuestras tiendas. La persona que lo subió a uno de los carritos no es su dueña y no tenemos información de su procedencia. Esperamos que esta historia termine con un final feliz. Ayúdanos a replicar el trino inicial para que encontremos su hogar https://t.co/QcDfzyKlmd — Homecenter_co (@Homecenter_co) January 17, 2022

El proceso de adopción se está haciendo por medio de la fundación DogPack, quienes publicaron en redes sociales un formulario que debe ser llenado por las personas que estén interesadas en adoptarlo.



Si usted es una persona que desea darle una familia al canino, puede hacerlo aquí.

Todos los interesados en adoptar al peludito, hagan clic en el formulario 😍 https://t.co/4pfGbk7eB3 — Homecenter_co (@Homecenter_co) January 18, 2022

El hecho, que se hizo viral en redes sociales, ha causado revuelo e indignación por parte de los internautas, quienes han comentado que se debe denunciar dicho abandono a las autoridades y tratar de averiguar quiénes eran los antiguos dueños.



“Una persona responsable no deja un perro en un almacén”, “Que tristeza como abandonan a los animales como si no sintieran”, “Gracias por cuidarlo, Homecenter, y hacer visible lo sucedido y no sacarlo del almacén y ya”, fueron algunas de las respuestas a los trinos.

