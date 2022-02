El periodista Julián Martínez, del medio ‘La Nueva Prensa’, denunció a través de su cuenta de Twitter que fue víctima de un atentado en Bogotá en la noche de este martes 22 de febrero.

Según informó Gonzalo Guillén, director del medio para el que trabaja Martínez, el atentado ocurrió en el sector de Salitre, en el occidente de la capital, al parecer en cercanías a la residencia del comunicador.



Los sujetos armados llegaron a bordo de un taxi y atacaron la camioneta en la que se movilizaba el periodista y escritor, reconocido por ser el autor del libro Chuza-DAS.



Martínez informó que sus dos escoltas reaccionaron y dispararon contra los atacantes, por lo que logró salir ileso del atentado en su contra.



Urgente acabo de sufrir un atentado en Bogotá. Mi esquema de protección tuvo que accionar armas. — Julián F. Martínez (@JulianFMartinez) February 23, 2022

Por su parte, Guillén denunció que la Policía tardó más de una hora en llegar al lugar de los hechos y que no realizó la respectiva inspección tras lo ocurrido.



“Los policías que llegaron al lugar no quisieron acordonar la zona para buscar a los que intentaron asesinar a nuestro periodista @JulianFMartinez (...) Los policías que llegaron con demora de una hora no cumplieron con su deber de inspeccionar el lugar de los hechos y eso es un delito más”, escribió el hombre en su cuenta de Twitter.



URGENTE - ULTIMA HORA. El periodista ⁦@JulianFMartinez⁩, de ⁦@lanuevaprensaco⁩, esta noche sufrió un atentado a bala del que salió ileso debido a que sus dos escoltas repelieron el ataque con sus armas. La ⁦@PoliciaBogota⁩ tardó una hora en llegar de mala gana. pic.twitter.com/ehpfkdN6Vt — Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) February 23, 2022

El periodista investigativo de ‘La Nueva Prensa’ interpondrá la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.



