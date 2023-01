En la noche del pasado lunes 2 de enero del 2023, un caso de acoso sexual se presentó en las calles de la localidad de Fontibón, puntualmente en el barrio La Rosita, cuando una joven periodista se disponía a esperar un bus para dirigirse a su hogar.

Según la denuncia publicada en su cuenta de Instagram, todo comenzó cuando salió a las 7:15 p. m. de su trabajo hacia un paradero ubicado sobre la carrera 100, cerca de la calle 26. Cuando llegó, la zona estaba sola, oscura y además era la única persona esperando un SITP.



(Le recomendamos: Conductor fue enfrentado por mujer que acosó; empresa en que trabaja responde).



“Aparte de que la zona está muy mal iluminada, yo era la única persona que estaba esperando el Sitp en ese momento, y cuando volví a mirar el reloj ya eran la 7:32 p. m., ya estaba muy tarde, y de un momento a otro llegó un carro particular pequeño de color azul oscuro en el que iba un hombre, y se parqueó justo en frente de donde yo estaba en el paradero”, explicó Andrea Castillo en el video.

Facebook Twitter Linkedin

Los conductores se quejan más por las agresiones que sufren de los usuarios del sistema, sobre todo aquellos que quieren colarse. Foto: Nestor Gómez

Allí, un hombre de aproximadamente 30 años bajó el vidrio y comenzó a hablarle. De acuerdo con el video, la joven al principio no entendió lo que decía y, dadas las circunstancias, decidió retroceder unos metros.



No obstante, el hombre siguió insistiendo. “Del susto, comencé a retroceder unos metros y el hombre también lo hizo en el carro, quedando de nuevo frente a mí y me dijo que si sabía por dónde se encontraba el centro de Fontibón, que estaba perdido y necesitaba llegar”, comentó la periodista web del periódico ‘Q’hubo’ de Bogotá.



Tras esto, comenzó a preguntarle dónde vivía, si la llevaba a su casa o a donde se dirigiese. A pesar de las constantes negativas de Castillo, el hombre de gorra y barba continuó siguiéndola en su carro por más que ella retrocediera. Fue entonces cuando el hombre le mostró sus partes íntimas a la joven.



(Además: Aerolínea debe pagar terapia a mujer por hacerla sentir como un 'monstruo gordo').

“Encendió las luces en el interior del auto, se bajó los pantalones, me mostró sus partes íntimas y se comenzó a masturbar frente a mí mientras me decía vulgaridades”, comentó mientras le seguía insistiendo que se subiera al auto con él.



“Saqué fuerzas de donde no tenía y busqué mi celular para comenzar a grabar, pero el hombre se dio cuenta, aceleró el carro y se dio a la fuga luego de tomar la calle 26 hacia el centro”, dijo después de explicar que su miedo más grande es que pudiesen hacerle algo mayor, razón por la cual no pudo decirle nada al conductor.

Finalmente, Castillo logró volver a su hogar. Aun así, debido a que la zona es su lugar de trabajo, decidió grabar la denuncia para alertar a quienes allí salen o habitan.

8 de cada 10 mujeres son acosadas sexualmente en Bogotá

Según un informe publicado por la Veeduría distrital en noviembre del 2022, 8 de cada 10 han sufrido algún tipo de acoso o abuso sexual en Bogotá principalmente en escenarios en los que se encuentran solas en las calles.



(Puede ser de su interés: Hombre intentó apuñalar a otro pasajero dentro de un bus de TransMilenio).

Facebook Twitter Linkedin

Este paradero del SITP sobre la av. 68 con carrera 40 sur es uno de los puntos más afectados por los asaltos a los buses del sistema. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

En la investigación titulada ‘¿Qué tan seguras se sienten las mujeres en el espacio y transporte público de Bogotá D.C.?’, la entidad asegura que las calles oscuras, los lotes baldíos, las calles en mal estado, las calles en construcción, los puentes peatonales, los buses de SITP y las estaciones de Transmilenio, son los lugares en los que la mayoría de veces las mujeres entre 18 y 44 suelen ser violentadas sexualmente.



Adicionalmente, se reveló que el 89,3 por ciento de las encuestadas dijo no haber denunciado los abusos sufridos por diversos motivos personales, mientras que el 62,8 argumentó que no conocía los canales para poder realizar la denuncia.

Más noticias

Joven denuncia que fue abusada y robada en una estación de TransMilenio

El espía soviético reclutado en Bogotá que reveló grandes secretos de la URSS

El último mensaje de su esposa que recibió piloto de avioneta estrellada en Medellín

LAURA NATALIA BOHÓRQUEZ RONCANCIO

Redacción Tendencias