En video: periodista es impactado por lacrimógeno en la cabeza

En el minuto 35:05 se escucha la primera detonación. Y en el 35:12 pasa de todo: se escucha una nueva detonación, se ve un objeto volar y caer en movimiento parabólico contra el casco azul que llevaba el periodista Nicolás Sánchez.



El golpe suena contra el casco y la carrera novena con calle 145 se llena de gas. Los manifestantes corren, atraviesan la carrilera, y se resguardan del otro lado.



- ¿Estás bien? - pregunta la mujer que graba.



- Me la puso en el casco - responde Sánchez.

A partir de ese momento, los periodistas de Pacifista sostienen la transmisión unos diez minutos más. Pero la lesión a Sánchez les dice que hay que parar e irse. Son casi las 7 p.m. del 1 de mayo: el cuarto día de paro nacional en Bogotá.

¡Nos salvó un casco! 😰 En una clara violación del manual de uso de "armas no letales" del Esmad, el sábado los policías dispararon cápsulas de gas contra los manifestantes. Registramos el momento en que uno de esos proyectiles impactó en el casco de uno de nuestros reporteros: pic.twitter.com/9hyp8KJ7uN — ¡PACIFISTA! (@Pacifistacol) May 3, 2021

"La gente que estaba tirando piedras estaba a unos 30 metros de donde estábamos nosotros tal vez. En ese momento se escuchan unas explosiones, supongo que estaban tirando gases... yo me volteo y voy caminando de retirada", cuenta Nicolás Sánchez, tres días después de los hechos y agrega, "cuando me di la vuelta, afortunadamente me di la vuelta, me pega un gas lacrimógeno en el casco y suena un estruendo. Yo me agacho y a los pocos pasos me caigo. Yo entré en shock, estaba tratando de entender qué había pasado, qué tan grave era, no sabía si estaba bien".



Por fortuna, está perfectamente. Este lunes estuvo en la ARL y en la clínica. Los exámenes indican que neurológicamente está bien y, por ahora, del cuento solo le quedó un dolor de cabeza y un pensamiento que le da vueltas: cree que esa noche, de no ser por el casco que usa para sus cubrimientos de protesta social, pudo haber muerto.

"En estos días hemos vistos chicos que han muerto así, pensar eso da muy duro. Saber que estuve cerca de un desenlace diferente… afecta mucho", dice.



De los hechos, no hay pronunciamiento de las autoridades. EL TIEMPO consultó el caso con la Policía que, después de insistencia, respondió que por ahora no se referirán a casos particulares y remitieron el comunicado de este martes: el que indica que por los hechos de los últimos días, se han abierto 26 investigaciones disciplinarias, se han identificado y vinculado disciplinariamente dos policías a casos, se han asumido por la Fiscalía siete investigaciones penales y otras cinco por la Justicia Penal Militar.



Sin embargo, del caso de Nicolás no hay claridad, ni pronunciamiento. Al momento, el caso está en manos de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) que reconoció el caso de Nicolás como uno de las 70 agresiones contra la prensa en Colombia en el marco de los cubrimientos al paro nacional.

#ComunicadoFLIP | La FLIP y @RSF_esp alertamos de un riesgo inminente de autocensura para quienes cubren manifestaciones por el uso excesivo de la fuerza policial.



En 6 días hemos documentado 70 agresiones y 76 víctimas. 🧵Hilo⏬#PrensaLibreDeViolenciahttps://t.co/THZL6HD0qM pic.twitter.com/6uorOhn2nV — FLIP (@FLIP_org) May 4, 2021

"La Flip tiene conocimiento del caso y estamos esperando para interponer acciones y todo lo que venga para que se sancione al uniformado", dice Sánchez, quien asegura que no tiene duda de que el objeto vino por parte del ESMAD y que se trata de un gas lacrimógeno.



"Nadie más puede lanzar un objeto a esa velocidad, solo puede venir de un arma . Y es un objeto que va botando gas: no tengo ningún atisbo de duda de que un uniformado del Esmad mandó de manera ilegal ese gas contrariando los manuales", dice Sánchez.



En efecto, el manual para la atención, manejo y control de multitudes, le indica a la Policía que cuando se trata de un gas este no debe ser lanzado directamente hacia las personas.

Por ahora, Nicolás tiene como evidencia su la transmisión en vivo en la cuenta de Facebook de Pacifista, donde quedaron registrados todos los hechos, y su casco, que tiene una peladura en la parte de atrás.



"Cuando pasó todo, un manifestante me recogió. Y me decía 'Tranquilo, usted está bien. El casco lo es todo' (...) No tengo duda de que si ese impacto le hubiera dado a una persona sin casco la hubiera matado", dice.

