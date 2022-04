Luego de que el equipo de City Noticias de medio día realizara el cubrimiento noticioso del siniestro vial que se presentó a la altura de la calle 197 con autopista Norte, en el que un bus de servicio escolar se volcara, al parecer por fallas mecánicas en el sistema de amortiguación, un grupo de cuatro hombres al parecer relacionados con el accidente arremetieron contra el equipo periodístico que se encontraba en la zona.

Como quedó registrado en vídeos tomados por un transeúnte, los hombres habrían lanzado piedras, palos, barro y hasta un ladrillo en contra del periodista y su camarógrafo.



Del hecho se sabe que los agresores se resistían a ser grabados en medio de la escena y argumentaron que no querían "ser boleteados", refiriéndose a los motivos por los que se habría presentado el accidente de la ruta escolar.



Minutos después, el equipo de City Noticias evidenció cómo los hombres intentaron tapar las placas del vehículo accidentado para que no fuera identificado y, también, quedó en registro los maltratos verbales que los comunicadores sufrieron en la zona.



En la emisión de City Noticias de mediodía se comunicó que el canal tomará las medidas necesarias ante las autoridades para denunciar el caso de agresión. Por el momento, el periodista está a salvo y el camarógrafo con lesiones en uno de sus brazos por un golpe con ladrillo que recibió de parte de los agresores.



REDACCIÓN BOGOTÁ.