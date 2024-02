Periodista Catalina Botero denuncia robo en Bogotá: 'Un tipo en una moto me increpó'

Los casos de inseguridad no paran en la ciudad de Bogotá y ahora la periodista Catalina Botero denunció que fue víctima de robo en la tarde de este viernes 23 de febrero.

"¡QUÉ INSEGURIDAD LA DE BOGOTÁ! Me acaban de robar el celular, un tipo en una moto me increpó en plena vía pública. ¿Qué están haciendo por la seguridad de esta ciudad? QUÉ MIEDO SALIR A LA CALLE", escribió en su cuenta de X.



Además, mencionó en su publicación al Alcalde Carlos Fernando Galán y a la cuenta oficial de la Policía Metropolitana.



La ola de robos en Bogotá tiene a los ciudadanos cada vez más preocupados y es que, de acuerdo con las cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, en enero de este año se presentaron 402 robos a comercios y 8.814 hurtos a personas.



Por su parte, en diálogo con Citytv, el alcalde reconoció que la situación de inseguridad "no es un tema de percepción", sino una "realidad".



Al ser indagado sobre la prohibición de parrillero que se ha establecido en ocasiones pasadas, aseguró que, según estudios, resulta una medida compleja de ejecutar: "Son muy difíciles de implementar en una ciudad y poca efectividad tienen".



Sin embargo, no le cerró la puerta del todo a la medida. "No descarto estudiar la posibilidad de hacer algún tipo de restricción de parrillero, pero en zonas muy específicas y muy limitadas", agregó.

