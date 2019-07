Así era Carlos Romero, el líder de la izquierda que falleció

Carlos Romero, dirigente político de izquierda y esposo de la exalcaldesa de la capital Clara López, murió en horas de la mañana de este jueves a los 86 años por una afección cardíaca. No obstante su origen samario, Bogotá fue el escenario más importante de sus luchas políticas.

Por las décadas de los setenta, ochenta y noventa llegó a ser decano de los miembros del Concejo de la capital. Fue bastión del Partido Comunista Colombiano (PCC) cuando las Farc, como organización armada, tenían vasos comunicantes con esta colectividad. Además, fue uno de los promotores del Polo Democrático.

Romero lideró decenas de intensos debates contra todos los alcaldes de Bogotá y sus secretarios. Era temido. Por lo menos en diez ocasiones terminó en la cárcel como consecuencia de sus luchas políticas.



Aunque lo aquejaban trastornos de salud desde hace varios años, Romero no abandonó la política. Nunca. Y no la abandonó porque encontró una razón mayor para ejercerla: el amor. Su amor por Clara López, una mujer de la aristocracia colombiana de quien se enamoró perdidamente a punta de vallenatos. Llevaban 34 años de matrimonio.



En 1999, con motivo de la persecución a la Unión Patriótica, organización a la que habían virado las Farc en busca de convertirse en opción política, tuvo que huir hacia Venezuela para salvar su vida. Lo hizo en compañía de quien sería su segunda esposa, Clara López Obregón.



La historia que ellos mismos relatan da cuenta de intensos debates entre ambos por sus posturas políticas e ideológicas. Pero fue después de un almuerzo al que fueron invitados por el exalcalde liberal Alfonso Palacio Rudas cuando nació el amor.



Quienes vivieron momentos a su lado como amigos consideran que el amor logró hacer de lado ciertas diferencias políticas entre Carlos Romero y Clara López, y que en este último campo hallaron su propio centro.



Después de ser el decano del Concejo de Bogotá, Romero intentó llegar al Senado, pero no le alcanzaron los votos. Tras su fracaso de llegar al Capitolio, ya con quebrantos de salud, se dedicó a ayudar a López en su agitada vida política.



Romero estará hoy en cámara ardiente en el Concejo de Bogotá de 2 p. m. a 5 p. m. La velación continuará en la Funeraria Gaviria, a donde asistirán familiares y amigos, y el sábado se realizará una eucaristía en la iglesia de Cristo Rey. La cremación será en Jardines del Recuerdo.

REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET

EL TIEMPO