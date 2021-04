¿Perdimos la batalla por la protección de los andenes?

Un carro parqueado sobre un andén es una auténtica tragedia urbana. Baja a un adulto mayor a la calzada vehicular, pone en aprietos a una mamá que lleva a su bebé en el coche, manda a dar reversa a una persona en su silla de ruedas y, como si fuera poco, va dañando el espacio público: incluso si mañana ese carro o esa moto ya no estuviera sobre el andén, habrá dejado su huella.

Por si acaso, sí. Parquear sobre el andén está prohibido, ese es el espacio natural del peatón, no del carro, el cual, de por sí, ya tiene el 85 % del espacio de la malla vial. Saltarse la norma puede costarle al conductor un comparendo por 447.700 pesos y al peatón puede costarle la vida, una lesión o, en el escenario más optimista, una maroma arriesgada para poder seguir su camino.



Pese a que el mal comportamiento cuesta dinero y vidas, los conductores ponen todo tipo de excusas para hacerlo: que ‘es un momentico no más’, que ‘por aquí no pasa nadie’, que ‘el parqueadero está caro’. Las dicen conductores de todos los rincones y estratos de Bogotá. Quizá las habrá pensado el conductor (o conductora) de un Jaguar que, campante, se parqueaba en un andén del norte de Bogotá y que fue puesto en evidencia en redes sociales.



(Además: Carro mal parqueado fue retirado con un montacarga en Bogotá).



“Tiene para Jaguar, pero no para el parqueadero”, “Otra vez el Jaguar. Se me va a volver una causa este man”, trinó por varios días el concejal Diego Laserna junto a la imagen del lujoso carro invadiendo el andén, hasta que su conductor un día por fin lo puso en el lugar que era: un parqueadero.



Imágenes como esta han alimentado la etiqueta #PeatonalicemosLosAndenes, promovida por el experto en movilidad Darío Hidalgo, quien en sus paseos por la ciudad ha empezado a temer que Bogotá esté retrocediendo en la protección de los andenes.



“Ahora, eso no es idea mía. Yo lo vi en Actualidad Panamericana”, dice Darío, y se remite a 2014, año en que el reconocido portal satírico publicó la ‘primicia’ ‘Se viene plan para peatonalizar andenes de Bogotá’, un texto que podría describir, de manera prácticamente atemporal, la movilidad peatonal en la ciudad.



“Como es bien conocido, la capital es reconocida en el mundo por haber implementado con rotundo éxito y de tiempo atrás políticas para utilizar andenes como parqueaderos de automóviles y motos”, reza el texto, y cita a ‘opositores a la medida’ de peatonalizar los andenes. “Esto es un atropello para los que desde nuestros automóviles hacemos patria. Bastante hemos trabajado para tenerlos y harto impuesto pagamos como para que ahora salga un alcalducho con ínfulas comunistas a despojarnos de nuestro sagrado derecho de parquear sobre el espacio que al ser público es, desde luego, del que llega primero y con mayor presencia”.

En Bogotá, la sátira se volvió realidad. #PeatonalicemosLosAndes ya tiene varias decenas de trinos de Hidalgo, y de otros colaboradores, que han denunciado, con fotos y videos como evidencia, la invasión de andenes en todos los rincones de la ciudad.

“Parquear sobre andenes es una muestra de un desdén por el peatón, el actor vial más vulnerable. La campaña nace de ver tantos carros parqueados en los espacios peatonales y decir ‘no estamos haciendo lo suficiente’”, dice Hidalgo.

Estas escenas son comunes en todos los sectores de la capital del país. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Sin embargo, #PeatonalicemosLosAndes no es la única tendencia en Twitter sobre el tema. Hace unos ocho años se mueve también #AndenesParaPeatones, promovido por Mauricio Rodríguez, especialista en Planeación y candidato a magíster en Planificación Urbana y Regional con una tesis sobre las causas de invasión de los andenes en Bogotá.



“La idea es hacer una denuncia diaria sobre sitios que tienen diferentes tipos de invasión y empezar a estudiar por qué sucede”, cuenta Rodríguez, quien también tiene todo un álbum de infractores.

¿Por qué pasa esto?

En su tesis, Rodríguez identifica tres causas de este mal comportamiento: el diseño, la institucionalidad y la cultura ciudadana. “Cuando no se tiene un diseño claro para una ciudad que necesita espacios peatonales no se construyen bien. Somos una ciudad hecha alrededor del vehículo automotor”, dice Rodríguez, y resalta que no se trata de falta de guía: Bogotá tiene una Cartilla de Andenes desde el 2000.



Hidalgo también reconoce este fallo. “Dejamos que los andenes los construyeran, predio a predio, los propietarios de casas y edificios y eso resultó en una gran discontinuidad”, dice, y agrega que fue así como cada quien construyó el andén que le convenía. Hubo quien lo hizo más estrecho y quien le metió rampa para subir más fácil el carro.



(Lea también: Así cayó Niampira, la estafadora de conjuntos residenciales).



El segundo fallo en el que coinciden ambos expertos es la “debilidad institucional” a la hora de proteger los andenes y los peatones. “Tenemos mucha normatividad, hay leyes, acuerdos y demás que prohíben el parqueo en los andenes y multan a las personas que cometan esa infracción. Pero no pasa nada”, insiste Rodríguez.



Entre enero y febrero de 2021, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad, en Bogotá se impusieron 12.915 comparendos por estacionar en sitios prohibidos: es decir, un promedio de 218 por día. En 2020 se impusieron 116.682, es decir, 318 en promedio al día. ¿Eso es poco o mucho? Para Eduardo Bayón, presidente de City Parking, no es suficiente con respecto a la cantidad de infractores que hay y resalta que una de las excusas más sonadas es que no hay parqueaderos.



Aunque otros expertos difieren de la disponibilidad de parqueaderos en todos los rincones de Bogotá, coinciden con Bayón en que los existentes no se aprovechan del todo. Datos de City Parking indican que, desde 2015, la ocupación de sus parqueaderos nunca ha superado el 37 % y que, de hecho, en 2020 bajó a niveles de entre el 10 y 20 %.

“Pese a eso, las calles y los andenes se van volviendo un parqueadero. La gente se va descarando”, dice. Y resalta que es una dolencia diagnosticada desde 2017: ese año, una consultoría para estructurar el proyecto de parqueo en vía indicó que 23 % de los conductores de carros parqueaban en vía pública.

“Cuando la gente parquea sobre el andén o en carriles de tránsito no es consciente de que está haciendo algo malo. Falta mucha cultura ciudadana”, resalta Bayón.

Y es la falta de cultura ciudadana, de hecho, la tercera causa del mal parqueo según la tesis de Rodríguez. “Es necesario que la gente sepa que el andén es un camino portador de vida, donde hay personas que transitan y que exigen condiciones para caminar”, resalta Rodríguez.

¿Qué va a hacer la alcaldía?

La Secretaría de Movilidad (SDM) le confirmó a este diario que “se están estudiando 12 zonas de la ciudad para implementar una iniciativa de recuperación de andenes para peatones”. La estrategia consistiría en un componente de cultura ciudadana y otro de sanción para quienes reincidan en la práctica.

Si veo un carro parqueado sobre el andén, ¿dónde puedo denunciar?

De acuerdo con la SDM, esta infracción puede denunciarse a través de los canales oficiales de la entidad: Bogotá te escucha, contacto ciudadano y ventanilla de radicación.

“Cuando requieran una solicitud de operativos sobre vía, el ciudadano puede remitir oficio directo a la subdirección de Control de Tránsito y Transporte, con la dirección exacta donde se presenta el estacionamiento indebido. Posteriormente se programarán los controles y se dará respuesta al peticionario”, especificó la SDM.

Siga leyendo:

- Conozca cuáles son las técnicas de los atracadores para robarlo.



- A la cárcel mujer que desfalcó conjuntos residenciales en Bogotá.



ANA MARÍA PUENTES

EL TIEMPO

Twitter: @soypuentes