Aparecieron los diez jóvenes que estaban extraviados en Monserrate. La noticia la dio la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien confirmó que algunos están sufriendo las consecuencias de la hipotermia por las frías temperaturas que tuvieron que soportar.

La mandataria le insistió a los visitantes de los cerros orientales que utilicen los senderos autorizados para que este tipo de incidentes no se vuelvan a presentar. "Es muy importante en estos casos no desviarse del camino. Les quiero agradecer a todos los miembros de la Policía Nacional que nos ayudaron en la búsqueda".

La brigadier general Sandra Hernández, de la Policía Metropolitana de Bogotá, también agradeció a todos los equipos que colaboraron en la búsqueda. "Ya se rescató a los diez. Bomberos, Carabineros y la ayuda de la tecnología permitió su rescate".

Fueron ubicados en el sendero San Francisco y según informaron los primeros jóvenes encontrados, el resto habría tomado otro rumbo para buscar ayuda de las autoridades. A esta hora, Integrantes de la Policía Nacional ya se encuentran con los otros jóvenes extraviados a quienes ubicaron con la ayuda de drones y perros.



El señor general William René Salamanca Ramírez, director de la Policía Nacional de Colombia, estuvo al mando del operativo de búsqueda de los jóvenes restantes. "Dispusimos de más de 80 policías especialistas en rescate para contribuir a la búsqueda de los jóvenes extraviados. Así mismo, 3 aeronaves, perros y carabineros se se desplegaron en la zona".

Los jóvenes serán trasladados a un centro de salud en donde personal especializado les realizará todos los exámenes necesarios para conocer cuáles fueron las consecuencias para su salud de haber estado expuestos a climas extremos.

¿Cómo comenzó todo?

El drama para las familias de los diez jóvenes comenzó a eso de las 7:30 de la noche del domingo 17 de diciembre, cuando entró una llamada angustiante a la línea 123 de la Alcaldía de Bogotá.



Una voz anunciaba que diez personas que se enrumbaron en una caminata ecológica en los cerros orientales, exactamente en Monserrate, no daban señales de retornos a sus hogares.



Fue así como, de inmediato, las autoridades activaron las estaciones Central y Centro Histórico, así como se llamó al Equipo Técnico de Rescate y el grupo BRAE, quien aún permanecen en las labores de búsqueda.



Para la media noche ya se tenían organizados dos frentes de búsqueda con ayuda del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, quienes aún recorren varios tramos para dar con este grupo de expedicionarios perdidos.



Por ahora las autoridades activaron las estaciones Central y Centro Histórico, así como se llamó al Equipo Técnico de Rescate y el grupo BRAE “Ellos son niños, jóvenes, sanos, que deben estar angustiados, asustados, con frío”.



Hasta el momento se sabía solo que uno de los caminantes habría mandado una ubicación, pero que estaba un sitio de difícil acceso al que no podían entrar con facilidad las autoridades. “Hacíamos todo lo posible para acceder al lugar, pero era difícil entrar hasta allí. Luego de este anuncio perdimos cualquier señal”.



Una de las hipótesis que manejaban los familiares es que una niña del grupo de diez caminantes se habría perdido y que su grupo, por buscarla, resultó perdido. "La ubicación que mandaron es cerca a un río, una quebrada o un cuerpo de agua. Eso fue ayer a las 4 de la tarde, pero no se ha podido llegar al lugar".



Estos jóvenes, entre los cuales hay siete menores de edad, son amigos del barrio El Socorro de Kennedy y se conocen porque hacen parte de un equipo de fútbol. Ellos salieron a las 6 de la mañana del domingo a conocer el cerro del Monserrate, sin imaginarse que iban a resultar perdidos.



Lo más angustiante es que durante mucho tiempo los teléfonos de los jóvenes parecían estar apagados. "Nos daba miedo que alguien más los encontrara y los robaran o les hicieran daño", dijo una de las madres de los menores.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se ha pronunciado sobre el hecho. "Una vez más rogamos a los ciudadanos que visitan los senderos de nuestros cerros orientales, ceñirse a los caminos señalizados, no desviarse y seguir las instrucciones y señalización. Continuamos la búsqueda de 10".

