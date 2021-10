Ordenan medidas cautelares a bienes de los constructores de Peñas Blancas

El juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá ordenó medidas cautelares sobre los bienes de los empresarios Héctor Uribe López y Juan Rodríguez Ortiz de la constructora Escalar, esto, tras una demanda interpuesta hace algunos meses por el exsuperintendente, Pablo Felipe Robledo, como apoderado del edificio Peñas Blancas.



(Lea también: SIC ordena medidas cautelares en pelea por millonario edificio en Bogotá).

La demanda había sido admitida por el juzgado el pasado 4 de octubre y en ella se relacionaba a las empresas Escalar Gerencia Inmobiliaria S.A.S., Granitos y Mármoles S.A.S, Peñas Blancas S.A. -En Liquidación-, Maquinarias y Concretas S.A.S. -En Liquidación- y Adicons.



Asimismo, incluía a Héctor Uribe López, Juan Rodríguez Ortiz, Edna Patricia Arias, Juan Manuel Jiménez Garbrecht y Carlos Eduardo Hoyos, como administradores de dichas compañías.



(Siga leyendo: Cinco cosas que debe saber sobre el cobro por parqueo en vía).



Dentro de las pretensiones presentes en la demanda, se encontraba una solicitud para que se declarara que la fachada del edificio Peñas Blancas adolecía de "defectos o vicios constructivos y de diseño (...) y en los materiales". También, que se proclamara que las cinco compañías relacionadas con la construcción eran responsables por los defectos y que se les obligara a indemnizar "la totalidad de los perjuicios causados".



En la determinación judicial se enumeran cuatro bienes:



1. Inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C61170 propiedad de Héctor Uribe López (administrador de Escalar Gerencia Inmobiliaria).



2. Inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C463978 propiedad de Juan Rodríguez Ortiz (administrador de Escalar Gerencia Inmobiliaria).



3. Inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C655970 propiedad de Juan Manuel Jiménez Garbrecht (administrador de Peñas Blancas S.A. -En Liquidación-).



4. Establecimiento de comercio con matrícula mercantil No. 00365552

propiedad de Granitos y Mármoles.

¿Por qué se originó el pleito en Peñas Blancas?

Este lujoso edificio está enclavado en los cerros nororientales de Bogotá, en la carrera 7.a No. 81-20, en el barrio Rosales de la localidad de Chapinero. Su construcción se inició en 2007 y en su momento se consideró el metro cuadrado más caro en la ciudad. Superaba los 14 millones de pesos.



Pero años después de entregados los apartamentos, la fachada se empezó a caer a pedazos, por lo cual, en mayo de 2018, los dueños y la administración de la copropiedad le pidieron a la SIC que los protegiera como consumidores y que los involucrados en la construcción de las torres repararan la fachada y cubrieran los gastos, estimados en 10.000 millones de pesos.

La SIC ya había ordenado medidas en este caso

Recordemos que el pasado 30 de septiembre, a través de la resolución 63310, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la SIC, había ordenado a Escalar Gerencia Inmobiliaria S.A.S., Granitos y Mármoles S.A.S. y a Peñas Blancas S.A. en Liquidación, que se adoptaran medidas para evitar la caída de material de la fachada del millonario edificio Peñas Blancas. En su decisión, la SIC también ordenaba que se demarcaran y aislaran las zonas afectadas.



(Le puede interesar: Qué tanto una vía en la Sabana puede reemplazar la ALO).



En la decisión, la directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, Paola Andrea Pérez, también ordenaba iniciar una investigación administrativa contra las firmas mencionadas.

Más noticias

¿Cómo distribuiría el POT el espacio en vías como la Autonorte o la Boyacá?

Qué hay detrás de la pelea entre Petro y Claudia López