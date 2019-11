Peñalosa señala a Claudia López tras hundimiento del POT en el Concejo

Tras el hundimiento, el sábado en la tarde en el Concejo de Bogotá, del Plan de ordenamiento territorial diseñado en la Alcaldía de Enrique Peñalosa, el mandatario saliente señaló a la alcaldesa electa Claudia López.



Peñalosa dijo que López, "mediante concejales bajo sus instrucciones hundió el POT que elaboramos con enorme profesionalismo e infinito amor por Bogotá durante 4 años. Incorporaba lo más avanzado del urbanismo mundial. Gran pérdida para bogotanos actuales y futuros. Ojalá hagan uno mejor"

Tras la elección de López, el pasado domingo, la alcaldesa electa y el mandatario saliente ya habían tenido diferencias por el POT en medio de las reuniones de empalme. López llegó a pedirle a Pañalosa que no expidiera el POT por decreto cuando el Concejo aún no lo había votado.



El proyecto, que trazaría la hoja de ruta para el futuro de Bogotá en los próximos 12 años, se hundió este sábado. Una ponencia negativa, liderada por el cabildante del Polo Democrático Celio Nieves, logró obtener 8 votos a favor de los 15 habilitados.



Votaron a favor de la ponencia de Celio Nieves (8): Celio Nieves (Polo), Juan Carlos Flórez (Asi), Ricardo Correa ('De la U'), Jorge Torres (Alianza Verde), Marco Fidel Ramírez (Opción Ciudadana), María Victoria Vargas (Liberal), Germán García (Liberal), David Ballén ('De la U').



Votaron en contra de la ponencia de Celio Nieves (5): Lucía Bastidas (Alianza Verde), Felipe Grillo (Cambio Radical), Eduardo Forero (‘la U’), Enrique Cubides (Conservador) y Carlos Camacho (Centro Democrático).



Dos no asistieron: Olga Victoria Rubio (Partido Mira) y César García (Cambio Radical).

En este escenario queda descartado el Plan formulado por la administración de Enrique Peñalosa. No pasó en el Concejo y no podrá tramitarse por decreto, como se había pensado.



Ahora, le corresponderá a Claudia López y su futuro equipo de gobierno formular un nuevo documento. La alcaldesa electa no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Peñalosa en su cuenta de Twitter.



Cuando se hundió el proyecto sí había señalado que el Concejo negó el POT "escuchando la voluntad y votación ciudadana".



"Concertaremos un nuevo POT que proteja la estructura ecológica, base su transporte en red metro, descontamine, integre y nos haga líderes en desarrollo sostenible", añadió.

Escuchando la voluntad y votación ciudadana, el Concejo de Bogotá negó el POT propuesto por el Alcalde Peñalosa.



