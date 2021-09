Peñalosa le dice irresponsable a Claudia López por decisiones sobre la ALO

Ante la confirmación por parte de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de que no se construirá la Avenida Longitudinal de Occidente Norte (ALO Norte) por parte del Distrito y que tampoco se incluyó dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que fue presentado para su aprobación por parte del Concejo de la ciudad, el ex alcalde Enrique Peñalosa reaccionó calificando la decisión como 'una infinita irresponsabilidad'.



(Le puede interesar: Las apuestas del POT con las áreas de reserva natural)

A través de su cuenta de Twitter Peñalosa dijo que esta sería "la vía que más tráfico moverá en Colombia en próximos 300 años. Es proyecto reservado hace 60 años, con predios reservados" (sic).



Por eso, para él consiste en un completo desacierto, no solo de la alcaldesa sino de también de los concejales que la apoyen.



(También: ¿Qué trae el POT para las mujeres bogotanas?)

Es de una infinita irresponsabilidad de la Alcaldesa y los concejales que la apoyen, eliminar la Autopista Longitudinal de Occidente ALO al norte. Es la vía que más tráfico moverá en Colombia en próximos 300 años. Es proyecto reservado hace 60 años, con predios reservados. — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) September 23, 2021

Por su parte, López dijo que esta obra no se incluyó dentro del POT debido al impacto ambiental que tendría en la ciudad y en un live con EL TIEMPO la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, explicó que no se permitirá la ALO Norte (desde la calle 80), para no afectar la reserva Van der Hammen.



La propuesta presentada por la alcaldesa es la construcción de la ALO centro desde la calle 13 hasta la calle 80.



En el caso del humedal Capellanía, Carolina Urrutia explicó que la ALO Centro (ubicado entre las avenidas Ciudad de Cali, La Esperanza y Ferrocarril de Occidente) pasará elevada y se compensará con una ampliación.



REDACCIÓN EL TIEMPO

Más noticias

Judicializan a hombre señalado de asesinar a un ciclista en Bogotá

El IDU terminará contratos con empresas relacionadas con Centros Poblados