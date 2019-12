Peñalosa le agradeció a la Guardia Indígena su ayuda en el paro 

El alcalde Enrique Peñalosa indicó esta mañana durante una rueda de prensa que la jornada de movilización convocada para este miércoles ha transcurrido con normalidad. Uno de los mensajes que llamó la atención fue que destacó el compromiso de la Guardia Indígena que arribó del Cauca, de contribuir al cuidado y el normal desarrollo de la manifestación.

" Hoy hay unos intentos mínimos de bloqueo que se han dispersado, así que esperamos que hoy la ciudad siga funcionando con normalidad. Agradecemos a los ciudadanos que están haciendo sus actividades normales; vamos a garantizar sus derechos”, indicó el alcalde Enrique Peñalosa.

Durante su intervención, destacó varias veces el ofrecimiento de la Guardia Indígena del Cauca para ayudar con la Policía para que haya orden y no se presenten desmanes en las marchas. “Estamos muy contentos con que ellos nos ayuden a velar por el buen comportamiento”, dijo.

Estamos muy contentos con que la Guardia Indígena nos ayuden a velar por el buen comportamiento FACEBOOK

TWITTER

Peñalosa también habló de las concentraciones en la Plaza de Bolívar y recordó que el compromiso con los líderes de las movilizaciones es que se protegerán los equipos que están siendo utilizados para el montaje del espectáculo de Navidad que se adelantará en este lugar. “Fue necesario dejar una instalación, como también una serie de equipos, de manera que esperamos que esto siga funcionando”, recalcó.



La secretaria de Cultura, María Claudia López, explicó que se está trabajando día y noche con más de 60 personas para hacer este montaje, que cuenta con una inversión de más de 6.500 millones de pesos.



Peñalosa reiteró que las autoridades van a garantizar los derechos de los manifestantes y de los ciudadanos que se movilizan en transporte público a sus lugares de trabajo o estudio, ya que en caso de bloqueos son los más afectados. “Nuestro deber es hacer efectivos los derechos de todos los ciudadanos: de los que marchan y los que no. Necesitamos que esta sea una ciudad que continúe funcionando y que su economía no se vea afectada por desórdenes o vandalismo”, aseguró el mandatario de la ciudad.



Aclaró que si las movilizaciones transcurren con normalidad y de manera pacífica, las autoridades no harán ningún tipo de intervención. “Esperamos que no tenga que intervenir en ningún momento, si es indispensable lo hará. El Esmad siempre está atrás. En las 2.800 marchas que hemos tenido en la ciudad, solo ha intervenido en 7 de cada 100, solo interviene si se presenta vandalismo”, recalcó el mandatario de la ciudad.



Sobre afectaciones económicas al comercio, el alcalde Peñalosa indicó que este fin de semana los comerciantes que se habían visto afectados por las marchas reportaron un incremento en sus ventas. “Estamos implementando unas estrategias que permitan fortalecer el comercio. Ahora en los próximos días estaremos haciendo ferias comerciales y actividades en zonas como San Victorino y turismo de compras, para apoyar a los comerciantes de la ciudad”, afirmó por su parte el secretario de Desarrollo Económico, José Andrés Duarte.

REDACCIÓN BOGOTÁ