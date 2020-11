El acceso a la naturaleza que los bogotanos no tendrán... por ahora

Los bogotanos podrían haber contado con cientos de kilómetros de senderos por los cerros, los bordes de los embalses de San Rafael y Tominé, los humedales, por la ribera de un río Bogotá descontaminado. Dejamos todo listo, con diseños y recursos. Pero la alcaldesa (Claudia) López enterró todos los proyectos.

Algo que hemos sentido durante los meses de encierro y restricciones causadas por el covid es la necesidad de tener contacto con la naturaleza. Podríamos mejorar radicalmente el acceso de los ciudadanos a nuestros cerros y su vegetación, a los humedales, ríos, espejos de agua de nuestros embalses.



Con un gran esfuerzo e inversiones importantes, dejamos listos varios proyectos que les darían a los millones de habitantes de nuestra ciudad, ahora y hacia el futuro, la posibilidad de tener contacto con la naturaleza, conocerla mejor, sentirla, apreciarla, disfrutarla. Desafortunadamente, la alcaldesa los desbarató uno a uno.

El sendero de las Mariposas

Los bogotanos ven los cerros desde cualquier parte de la ciudad. Pero son una minoría ínfima los que pueden disfrutarlos de verdad. Porque no hay una infraestructura mínima que les permita hacerlo sin riesgo. Con biólogos y arquitectos diseñamos durante dos años el bello sendero de las Mariposas, que, con 102 kilómetros de longitud, iría desde Chía hasta Usme.



Habría hecho posible aun a adultos mayores, niños y personas no particularmente fuertes y hábiles físicamente pasear por los cerros. Habría sido posible a la vez apreciar la vegetación, bromelias, raques, arrayanes, orquídeas, así como aves y mariposas, y una vista espectacular de la ciudad abajo. Los ciudadanos podrían acceder a sus cerros, aprender sobre su flora y fauna, apreciarla y protegerla. Jóvenes de barrios en los cerros habrían podido trabajar de guías de bogotanos y turistas.



Aunque haría más feliz la vida de los ciudadanos, el principal fin del sendero de las Mariposas era servir de rompefuegos. Cuando en épocas de sequía hay incendios que arrasan cientos de hectáreas de bosques, los bomberos no pueden acceder a los lugares a los que se necesita ir para apagarlos. El sendero incluía facilidades de obtener agua para apagar los incendios. Incluía también puestos de vigilancia militar, mediante un acuerdo que habíamos estructurado con el Ejército.

Por supuesto, algunos residentes de barrios de estratos altos no querían que los plebeyos pasaran por su barrio y sus vías para acceder a los senderos de acceso a los cerros. Fueron hábiles manipulando argumentos pseudoambientales para impedir tal acceso. Los senderos eran angostos y no se harían con cemento o asfalto, sino con materiales permeables como gravilla o tierra compactada.



La alcaldesa liquidó el sendero de las Mariposas supuestamente porque afectaría ambientalmente los cerros. ¿Qué pensarían de esto en Estados Unidos, Francia o Canadá, donde hay incluso carreteras pavimentadas que pasan por los parques nacionales?



Si se hubiera tratado de una vía para automotores, como tantas que permanentemente deben hacerse por entre montañas y selvas, los opositores no habrían tenido la capacidad para bloquearla. Pero, como simplemente se trataba de un sendero peatonal que iba a hacer más feliz la vida de los ciudadanos, especialmente de aquellos que no tienen acceso a clubes o casas de campo, los opositores con criterios mezquinos lo desmontaron.

Ciudad Río

Hicimos un gran esfuerzo para dejar totalmente lista la licitación de la planta de Canoas, que falta para descontaminar totalmente el río Bogotá. Aportamos más del doble de lo que correspondía a Bogotá para lograrlo.



Dejamos firmado el convenio con la CAR y la Gobernación, y los diseños finales en proceso. La actual administración solamente tiene que abrir la licitación y adjudicar.

Pero más allá de descontaminarlo estructuramos un proyecto para que el río se convirtiera en la columna vertebral de la Bogotá futura. Recordemos que en los próximos 40 años es indispensable construir el doble de las viviendas que hoy hay en el área metropolitana de Bogotá. Para eso dejamos diseñada parte de Ciudad Río, y logramos levantar la restricción que impedía construcciones a menos de 300 metros del río.

Así, decenas de miles podrían vivir muy cerca del río y, además, de un parque de 70 kilómetros de longitud, con ciclorrutas y árboles, edificios con cafés, restaurantes y demás. Sería un frente de agua como el de la mayoría de ciudades del mundo atravesadas por un río, pero mejor, porque no tendría vías para automotores entre las edificaciones y el río.



El esquema de Ciudad Río también permitía financiar la ampliación del frente de agua de 30 a 60 metros y, además, adecuar el cauce para que fuera navegable por barcos de turismo. Desafortunadamente, la alcaldesa López desmanteló todo el proyecto y descartaron los estudios que se habían hecho para Ciudad Río.



El parque lineal del río Bogotá podría continuarse al sur hasta el embalse del Muña, que será un maravilloso recurso recreacional para Sibaté, Soacha y Bosa, y el suroccidente de Bogotá apenas se descontamine el río. Y hacia el norte puede continuar con ciclorrutas por lo menos hasta Gachancipá. También impulsamos un parque lineal por todo el borde del río Teusacá, que iría desde el embalse de San Rafael por territorios de La Calera y Sopó hasta el río Bogotá a la altura de Tibitoc, donde podría haber empalmado con el parque lineal del río Bogotá.



El parque lineal del Teusacá en La Calera y Sopó se pagaría con regalías; no pudimos avanzar mucho porque el alcalde de Sopó lo obstaculizó.

Parques

También dejamos un parque diseñado y con recursos alrededor del embalse de Tominé. Tendría una ciclorruta de más de 50 kilómetros de longitud. Los ciudadanos podrían disfrutar de la vista del espejo de agua, y llevar a cabo deportes náuticos. Es una vergüenza que ese embalse que se hizo con recursos públicos nunca haya sido accesible a los ciudadanos y, en cambio, hayan permitido que ciudadanos de ingresos altos, prácticamente sin costo, construyeran viviendas y clubes en sus márgenes. Íbamos a democratizar el lago. Desde el empalme, la alcaldesa dijo que no quería ese parque.



Con gran esfuerzo logramos tener listo para licitar el parque alrededor del embalse de San Rafael en La Calera. Allí se podría llegar en bus, en bicicleta, a pie... o en un espectacular cable, similar el que funciona en el parque Arví, en Medellín. También dejamos listo ese cable, con diseños y recursos. Saldría de la 134 con séptima e iría al parque.



Además de servir para llegar al parque, el cable serviría para que los ciudadanos que viven en La Calera y Sopó pudieran llegar, a pie o en algún tipo de buseta, al cable, y tomarlo para ir a Bogotá. En la séptima con 134 empalmarían con el TransMilenio de la séptima. Por el que también podrían llegar los bogotanos al cable para ir al parque. La alcaldesa decidió no hacer ni el parque, ni el cable ni el TransMilenio de la séptima. Se perdió así otra oportunidad para que los bogotanos tuvieran contacto con la naturaleza.



Hicimos una enorme inversión de más de $ 1,5 billones en recuperación de los humedales, que incluyó la eliminación de conexiones erradas y desagües de aguas servidas que llegaban a estos, remoción de decenas de miles de toneladas de basura, recuperación del espejo de agua quitando el buchón invasor, entre otras cosas. Pero además, contratamos senderos perimetrales al humedal Jaboque y otro por el costado norte del Juan Amarillo, para que los ciudadanos puedan disfrutar de su belleza y su fauna.

En mi primera alcaldía, en la que también hicimos enormes inversiones en recuperación de humedales, hicimos una infraestructura peatonal básica en el humedal de Santa María del Lago, y se ha demostrado que la mejor manera de proteger los humedales no es encerrarlos con cercas, sino permitir que los ciudadanos los disfruten. La Alcaldía ha hecho todo lo posible para bloquear los proyectos alrededor de los humedales, pero es posible que finalmente no logre detener esos contratos en ejecución.



También contratamos los parques lineales de los ríos Tunjuelo, Fucha y Arzobispo, cuyas obras están avanzadas y no pudieron detenerlas. En mi pasada alcaldía construimos un enorme box culvert interceptor de aguas servidas en el río Juan Amarillo para descontaminarlo y, al contrario de algunas propuestas de que había de hacer una autopista por sus márgenes, hicimos un parque lineal que es básicamente la continuación de los parques Virrey y Río Molinos, que va hasta el parque de La Florida en Cota. Decenas de miles de ciudadanos se movilizan por allí cada día.



Es una lástima que la alcaldía de Claudia López haya decidido bloquear tantos proyectos que estaban listos y con recursos, que habrían permitido a los ciudadanos tener contacto con la naturaleza y ser más felices. La mayoría de los proyectos cancelados se podrán hacer en el futuro; no hay alcalde que dure 100 años...

ENRIQUE PEÑALOSA

Para EL TIEMPO

* Exalcalde de Bogotá