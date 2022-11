En entrevista con EL TIEMPO, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa explica por qué la primera línea del metro es elevada y responde a críticas de Petro al proyecto.



¿Cómo interpreta los cuestionamientos, ya como presidente, de Gustavo Petro a la primera línea del metro, la elevada, la que usted como alcalde contrató en 2019?



Me sorprende que el Presidente, que debería estar trabajando con juicio por toda Colombia y especialmente por las regiones más pobres, le dedique tanta pasión a algo que es simplemente un capricho frívolo, que ni siquiera les dará un centímetro de metro adicional a los bogotanos, y que llevaría a quitarles muchos billones de pesos a otras regiones, como la Costa, Nariño, Cauca, los Llanos. Hay que recordarle que esos no son recursos de él, sino de todos los colombianos. Colombia no es su finca.

El mandatario colombiano dijo que el metro subterráneo que él planteó no era un problema técnico ni financiero para la Nación y que se suspendió porque “no era del agrado de ciertas capas de la vida política”. ¿Qué piensa de esas afirmaciones?



Esas ‘capas’ eran el gobierno del presidente (Juan Manuel) Santos y la banca multilateral. Ahí se trancó el proyecto porque la alcaldía no pudo demostrar que tenía un beneficio/costo positivo. El proyecto subterráneo costaba más de 7.000 millones de dólares, y el valor del que contratamos fue de 4.200 millones de dólares.



El juzga por lo que el haría y hace. Nosotros no actuamos como él. El sí, y lo está demostrando, desesperado por cambiar el metro que contratamos. Nosotros pudimos haber parado el TransMiCable que el contrató, que tenía toda clase de problemas. Pero en cambio ajustamos el diseño, y lo hicimos. Igual con el Movistar Arena. Pudimos haber tumbado ese contrato, firmado a la carrera 3 días antes de terminar la alcaldía Petro, que adolecía de problemas. Los arreglamos, y lo hicimos. También hicimos el colegio y el teatro El Ensueño, mal contratados en la Alcaldía Petro. Nos tocó decretarle la caducidad al contratista, lo volvimos a contratar aportando casi el doble de recursos y lo hicimos. Él nos juzga creyendo que somos como él. Pero somos muy distintos.

¿Por qué Petro no contrató el metro en su período de alcalde?



Enrique Peñalosa fue alcalde de Bogotá entre 1998 y 2001 y entre 2016 y 2019. Foto: Archivo Particular

Simplemente porque costaba demasiado, mucho más de los recursos que el Gobierno Nacional había asignado, más los que pudiera aportar la ciudad.



Algo que también debe tenerse en cuenta es que estamos en un país de instituciones (por lo menos hasta hace poco) y un alcalde no decide cómo se debe hacer un metro que cuesta 4.000 millones de dólares, y menos aún cuando el Gobierno Nacional paga el 70 por ciento. En los ministerios de Hacienda y Transporte, en Planeación Nacional, en la Financiera de Desarrollo Nacional y, por supuesto, en entidades que financian el proyecto como el Banco Mundial o el BID, hay gente estructurada, responsable, seria.



El metro subterráneo surgió de una decisión sin fundamento del IDU de Petro y su entonces director, William Camargo, actual director de la ANI. En los términos de referencia para contratar los diseños finales del metro se estipuló que no se fuera a hacer por ninguna vía donde estuviera operando o donde se tuviera planeado que operara TransMilenio. Entonces, para ir del centro al norte por el oriente, esto excluyó la NQS y la Caracas, donde operaba TransMilenio, y la 7.ª, donde estaba programado que operara. Solo quedaba una opción: la ruta por las carreras 13 y 11. Pero como la 13 y la 11 eran demasiado angostas para un metro elevado, escoger esa ruta implicaba hacer un metro subterráneo. De modo que no fue ningún estudio, sino unos términos de referencia mal hechos los que definieron tanto la ruta del metro como que fuera subterráneo.



El proyecto resultó demasiado costoso, entre otras, por los malos suelos del norte de Bogotá. El estudio dijo que de la calle 42 a la 127 no se podía usar tuneladora. Era necesario excavar una gran zanja a cielo abierto de 24 metros de profundidad a todo lo ancho de las carreras 13 y 11, tan honda como un edificio de 8 pisos y quitando el 100 por ciento de los árboles. En Bogotá es raro el edificio que tiene más de dos sótanos y casi no existen con más de tres, por lo malo de los suelos. Una estación del metro sería como una catedral de dos cuadras de largo, a 24 metros de profundidad. Por eso, el proyecto subterráneo no pasó ninguna evaluación costo-beneficio, ni la del Conpes ni la del Banco Mundial.

Como el metro diseñado resultó demasiado costoso, la alcaldía de Petro empezó a mirar cómo reducir el costo. Contrató un estudio de “ingeniería de valor” que, entre otras cosas, recomendó elevar el tramo del metro en la avenida Primero de Mayo. Y la alcaldía de Petro decidió también no llegar a la 127 como estaba previsto, sino solo hasta la calle 100, lo que era poco técnico porque en la 100 con 11 el metro no empalmaba con nada ni llegaba a una centralidad. En ese momento ni siquiera se había planteado la posibilidad de hacer la troncal avenida 68-calle 100.



Pero el metro subterráneo ni siquiera alcanzaba a llegar hasta la calle 100. Cuando nosotros llegamos, de común acuerdo con el Gobierno Nacional se decidió hacer estudios para encontrar una solución. Esos estudios señalaron que con los recursos disponibles solo se podría hacer metro subterráneo hasta la 53.



Los estudios recomendaron hacer un metro elevado y además unas troncales alimentadoras en las avenidas Ciudad de Cali, Boyacá y 68-100, para que el metro tuviera suficiente demanda para lograr un análisis beneficio-costo positivo. Con el mismo dinero con el que se podría hacer un metro subterráneo del Portal Américas (cuyo lote compramos para hacer el metro en mi primera alcaldía, pero el Gobierno Nacional nos incumplió con su aporte) a la calle 53, se podía hacer un metro elevado hasta la calle 74 y, adicionalmente, las troncales 68-100 y Ciudad de Cali, Américas hasta Ciudad Verde, en Soacha. Además prolongamos el metro una estación adicional hacia el suroccidente, a la intersección con la avenida Guayacanes, cuya construcción contratamos.

¿Cree que las críticas del Presidente a la primera línea ponen en riesgo el proyecto?



No creo. Son una distracción de los verdaderos problemas que tiene el país. Pero no solo lo está criticando, está tratando de cambiarlo. Es posible que a los chinos los persuada, con promesas de otras cosas, en otros sectores o proyectos. Pero hay entidades serias financiando el metro que contratamos, como el Banco Mundial, el BID, el Banco Europeo de Inversiones. No creo que ellos le faciliten sus veleidades. Lo que sí es seguro es que si lo cambia, eso incrementa el costo en más de 5 billones de pesos, posiblemente en más de 10, y aumenta enormemente el riesgo de sobrecostos. Y claramente se demoraría por lo menos un par de años más.



No sobra recordar que los diseños del metro de Petro (que contrariamente a las mentiras que él dice, no son diseños de detalle) son para la ruta por la 13 y la 11. Ahora se habla de que la ruta de la Caracas se mantendría. Habría que hacer estudios y diseños para esta ruta.

El Presidente le pidió a los contratistas un concepto para evaluar la posibilidad de un tramo subterráneo, ¿si ese concepto es favorable, cree que le conviene a la ciudad?



No creo que le convenga a la ciudad ni a las demás regiones, a las que se les quitarían recursos, para satisfacer un capricho del Presidente en Bogotá, que no le agrega un centímetro al metro. Eso con seguridad impide que el metro pueda estar funcionando en el 2028, como está programado el que se está construyendo. Y puede enredarse y tomar muchos años más.

¿Con recesión, tasas de interés altas, inflación y un dólar por las nubes, el metro corre algún riesgo? El Presidente dice que tendría que encajar 35 billones en una economía débil...



El proyecto pude enredarse y tomar muchos años más. En Barcelona, la línea 9 del metro, subterránea, después de que ya habían hecho otras 8 líneas, tuvo un sobrecosto de más de 250 por ciento y la obra permaneció paralizada varios años.

La alcaldesa dice que quien pide los cambios los debe pagar. ¿Eso es cierto en un modelo de cofinanciación Nación-Distrito 70-30?



La ley de metros limita lo que el Gobierno Nacional puede aportar al 70 por ciento. No sé cómo podrían evitar que el Distrito pague el 30 por ciento de cualquier incremento en el costo que generen los cambios que quiere el Presidente.

¿Cuánto le puede costar a la ciudad el cambio de un tramo de elevado a subterráneo, como es le interés del presidente Petro?



Es sencillo. El costo por kilómetro en el papel, de la línea 2, subterránea, que quiere hacer la alcaldesa, es el doble que el del metro elevado contratado por nosotros. Entonces, los casi 10 kilómetros que Petro quiere soterrar costarían por lo menos unos 5 billones de pesos adicionales y, posiblemente, mucho más.

¿Cómo analiza que la Empresa Metro, que contrató la línea 1 y lo hará con la línea 2, guarde silencio frente a la discusión, pero otros sectores no lo hagan?



La alcaldesa y la Empresa Metro, por supuesto, piensan que es una burrada cambiar el contrato como quiere Petro. Pero como quieren que Petro les dé la plata para la línea 2, tienen que controlarse, callar lo que piensan o ser muy diplomáticos, lo que supongo es muy difícil para la alcaldesa. Salvo a los petristas religiosos, a cualquiera que conozca el tema le parece absurdo lo que Petro quiere.

Algunos dicen que el hecho de que usted no hubiera dado continuidad al diseño que dejó el hoy presidente Petro es lo que ha generado toda esta incertidumbre, ¿está de acuerdo con ese señalamiento?



Ya expliqué que el metro de Petro no se podía hacer con los recursos disponibles. Ahora bien, son ridículas las afirmaciones de algunos de que el metro subterráneo es más potente y mejor en todo sentido que el elevado. Hay cientos de metros elevados en el mundo, comenzando por Nueva York fuera de Manhattan, Berlín, Singapur o Medellín. Urbanísticamente es mejor que no se vea la estructura elevada, pero la que diseñamos es muy esbelta, y los accesos no son desde las aceras, sino desde edificaciones aledañas, lo que hace que este metro genere menos sombra y no afecte negativamente el espacio peatonal. Para los pasajeros es mucho más agradable movilizarse en un metro elevado, con luz natural, una mayor sensación de seguridad, un aire de mucho mejor calidad, mucho menos ruido. El metro subterráneo no solo tiene mayores costos de construcción, sino de operación, y consume más energía por los sistemas de ventilación y los bombeos de aguas.

Ojalá se haga pronto la línea 2, subterránea, para que se comparen costos, tiempos de construcción y, sobre todo, que los pasajeros digan cuál tramo les parece más agradable.

¿El metro se politizó?



A Petro evidentemente le ha dolido que él no pudo contratarlo y nosotros sí. Aún si él presiona el soterramiento de esos 10 kilómetros, la realidad seguirá siendo que es el metro que nosotros contratamos, no él.



ERNESTO CORTÉS - EDITOR GENERAL DE EL TIEMPO

GUILLERMO REINOSO - EDITOR DE BOGOTÁ