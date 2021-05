El centro histórico de Bogotá por fin tiene su PEMP

El centro histórico ya tiene una hoja de ruta clara para seguir de aquí a 2039. Con la resolución 0088 de 2021 del Ministerio de Cultura, oficialmente, La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe regirán su planeación y ordenamiento bajo un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) que se viene ‘cocinando’ desde la administración pasada y echa raíces en procesos de hace más de 20 años.

(Le puede interesar: ‘Este no es el diccionario del español cachaco’)

Con el PEMP, estas tres localidades tendrán una norma única y de superior jerarquía (estando, incluso, por encima del POT) que coordinará una inversión de 1,8 billones de pesos para al menos 63 proyectos en los próximos 18 años, sentará las reglas de juego para proteger e intervenir de manera segura y más ágil edificaciones antiguas y de interés cultural, regulará el ingreso de nuevos proyectos urbanos y, sobre todo, guiará la reactivación económica con pobladores y comerciantes originales del territorio.



“Es un proyecto largamente ambicionado que tiene que ver con cómo organizamos una sociedad alrededor de esa clave patrimonial y ese mensaje cultural. Cuando se respeta ese mensaje estamos poniendo en el centro a los habitantes del territorio”, explica el secretario de Cultura, Nicolás Montero.

Esto indica que los efectos del PEMP van mucho más allá de lo material. El plan, en esencia, se regirá por las nociones de cultura y os vínculos que hay entre los distintos tipos patrimonios en Bogotá, es decir, entre los arqueológicos, muebles (los que se pueden trasladar), inmuebles (edificaciones, por ejemplo), inmateriales (las tradiciones y lo cotidiano) y naturales (como los cerros orientales).



“Aquí, la cultura y la manera como la gente vive, piensa y construye su territorio son determinantes en la manera como se va a planear. Esta vez no se hace con base en necesidades de vivienda, calles, etc., sino con base en valores”, añade Patrick Morales, director del Instituto de Patrimonio.



EL TIEMPO conoció el PEMP antes de su lanzamiento oficial y conversó con el secretario de Cultura y el director del Instituto de Patrimonio sobre lo que implicará el proyecto para la ciudadanía.



(Si no puede ver la infografía, haga clic aquí)

(Para seguir leyendo: La Bogotá moderna, contada desde una cobija cuatro tigres)

Esto venía ya avanzando desde la alcaldía pasada, ¿qué hicieron ustedes en el último año?

​

Encontramos el PEMP aprobado por el Consejo Nacional de Patrimonio. Luego vinieron unas mesas de trabajo con el Ministerio de Cultura donde se ajustaron las normativas, las alturas, los polígonos, los usos de suelo. En esta administración hubo esas mesas de trabajo y se dio ese sello del Plan de Desarrollo de Claudia López: la propuesta nuestra para este PEMP son los patrimonios integrados.



En el último año hubo una revisión orientada al desescalamiento del PEMP: la materialidad es importante, pero la alcaldesa ha dicho: ‘Queremos una ciudad de 30 minutos, queremos una ciudad que se enfoque en lo barrial, en el patrimonio como un escenario que fortalece los vínculos sociales de escala local y humana’. Esto nos permitirá hacer que el centro histórico sea un lugar a escala humana para preservar la mixidad social en el centro. No queremos expulsar pobladores, sino permitir una inversión con normas más claras y que el PEMP sea un instrumento que permita un reconocimiento sensible de los tejidos sociales y productivos del centro.

Facebook Twitter Linkedin

PEMP Centro Histórico Foto: IDPC



¿Sobre qué polígono operará el PEMP?

​

Sobre Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria, y también sobre los Cerros orientales. Tiene que ver con la manera como la estructura ecológica principal dialoga en zonas tan importantes.



Además, este PEMP propone limitar las alturas de los edificios: no puedes tener un centro patrimonialmente fuerte con unos edificios que te rodean todo el paisaje y la visual.



¿Cómo coexisten PEMP y POT? ¿Qué pasa si el POT cambia este año?

​

El patrimonio está por encima del POT. Lo dice la ley general de cultura del 97: el patrimonio cultural es de superior jerarquía, no la materialidad del patrimonio. Eso lo reconocieron desde 1997. Solo que no lo habíamos puesto en práctica porque estábamos muy anclados en una noción de la materialidad del patrimonio.



¿Qué herramientas tiene el PEMP para evitar que los pobladores originales sean expulsados por los urbanizadores que lleguen atraídos por la nueva norma?



El primer incentivo es el reconocimiento del tejido productivo de escala vecinal. Hoy, 10 % de las actividades del centro son actividades industriales de pequeña escala: artesanos, ropa militar, imprenta... Y estaban reconocidos en Cámara de Comercio, pero no por el uso de suelo. En centro histórico hoy está prohibida la actividad industrial de cualquier escala y cuando estás ilegal no puedes hacer una mejora en tu negocio. Este PEMP va a hacer un censo detallado de esas actividades y va a permitir el uso de suelo industrial de baja escala para formalizar.

Facebook Twitter Linkedin

PEMP Centro Histórico Foto: IDPC

Lo segundo es que hay incentivos para que los pobladores puedan quedarse en el centro. Hoy hay un problema en las casas de Las Cruces y en Belén: la gente no tiene claridad sobre su tenencia, hay disputas de herencia y el trámite es un rollo. Con PEMP hay un plan de tenencia segura que les ayuda a aclarar a todos los propietarios del centro histórico de quién es el predio. Y luego hay un Plan de Curaduría Cero, para que la gente puede sacar licencias sin costos.



Además, hay incentivos para que los subsidios distritales expresados en Plan Terrazas –para mejoramiento de viviendas en baños y cocinas, por ejemplo– puedan intervenir el suelo de conservación.



Lo que ha pasado es que la gente hace intervenciones patrimoniales sin permiso del IDPC. Ahora, el PEMP está orientado a aliviar el tema de la carga.

(Además: El Castillo: de club nocturno vinculado con la mafia a centro cultural)

¿Las universidades podrán seguir creciendo sobre La Candelaria?



La presión que hacen las universidades en La Candelaria desplaza pobladores. Pero en la carrera 10.ª hay inmuebles que tienen un solo uso, oficina, el PEMP abre los usos a vivienda, dotacional. Entonces, las universidades lo que van a poder hacer es dejar de presionar un poco el centro y usar edificaciones para revitalizar sitios que estén sobre perfiles urbanos, como la 10.ª.



¿Cómo sabrá la gente qué puede hacer y qué no con su inmueble?

​

Con el PEMP vas a tener un sistema, un ‘Excel’ gigantesco que tiene información predio a predio. Puedes acceder con el chip de tu proyecto inmobiliario y te va a decir cuántos pisos puede haber, qué cargas patrimoniales tiene y qué se puede hacer y qué no.



La unificación de norma es tal vez uno de los temas más importantes del centro histórico. Antes tenías norma por UPZ, por plan zonal, la gente no sabía cómo hacer. Aquí hay una sola norma y, sin duda, a partir de esa norma se van a desarrollar proyectos estratégicos tan importantes como el de Ministerios, lograr que el Banco de la República se quede y que la ampliación de la Universidad del Rosario se lleve a cabo, pero también va a permitir que la señora que tiene su inquilinato sepa a qué subsidios puede acceder para quedarse en el centro.

Facebook Twitter Linkedin

PEMP Centro Histórico Foto: IDPC



Uno de los objetivos que ustedes plantean con el PEMP es triplicar la población del centro...

​

Cuando no tienes un centro habitado, se generan lugares de miedo y poca itinerancia en la noche.



La única manera de conservar entornos patrimoniales es darles sentido desde el vivir el centro. Si tienes un centro deshabitado, se presta para que lo habiten otros, como el turismo, y otros le den sentido... acá, lo que queremos es triplicar la población con estos incentivos, reúsos de edificaciones, Plan de Tenencia Segura, Curaduría Cero, reúso cualificado de edificaciones en términos de inquilinatos, subsidios a la vivienda...



Lo que pasa hoy es que cuando no hay norma clara se desincentiva la inversión en todas las escalas.



¿Cuándo pasamos del papel a la acción?

​

El PEMP ya está articulando estrategias que venían. Logramos que Corredor Verde integrara en estudios y diseños lo que va a ser la ampliación del parque Bicentenario, para que vaya por lo menos hasta la Caracas.

Pueblo Viejo, justo arriba de la plaza de La Concordia, está arrancando. Es un territorio perdido, y lo estamos recuperando. Y... todos los demás proyectos del PEMP están en fase de anteproyecto.



***

El PEMP ya entró en el Diario Oficial; por tanto, ya opera esta anhelada norma única: más simple para los habitantes originales, más atractiva –pero exigente– para los inversores y, sobre todo, más sintonizada con los patrimonios del barrio, que siguen construyendo la historia del centro de Bogotá.



Aunque, por la coyuntura, no se pudo hacer un evento de lanzamiento del PEMP entre el Distrito y la Nación, este 26 de mayo el IDPC hará una transmisión virtual para resolver dudas.¡Explore usted mismo el PEMP!: Encuentre aquí toda la información

Facebook Twitter Linkedin

PEMP Centro Histórico Foto: IDPC

Otras cinco claves

El diagnóstico



Entre 2016 y 2017, el Distrito hizo un diagnóstico participativo, el cual había detectado que en el centro había una norma urbana ajena a la realidad del patrimonio, poca claridad en las competencias de preservación, comunidades cuya permanencia estaba en riesgo y estructuras patrimoniales deterioradas.





Los proyectos



El PEMP incluye proyectos para lograr territorios vitales bajo tres ejes.



- Naturales: partirán de proyectos en la base de los cerros y continuarán por corredores arborizados en calles.



- Fundacionales: se trazan sobre las carreras 7.ª y 8.ª y las calles 10.ª y 11.



-Barriales y Centros de encuentro: pensados para las prácticas cotidianas y productivas.





Vivienda



EL PEMP prevé atraer nuevos habitantes al sector. En planes parciales como San Bernardo y otras intervenciones en alrededores del centro histórico, se espera generar cerca de 11.000 nuevas viviendas.





Espacio público



El PEMP intervendrá 1,2 millones de metros cuadrados de espacio público y reverdecerá otros 920.78 en los próximos 18 años con distintos proyectos. Pero, ante la posibilidad de que se repita un fenómeno como el de la invasión de la 7.ª peatonal, el plan tiene instrumentos de intervención contextual, protección y uso correcto.





¿Y AirBnb en el centro?



El diagnóstico PEMP indica que por cada cinco viviendas que se rentan por Airbnb, hay un hotel.



“Airbnb es un fenómeno que nos excede. Este PEMP quiere es acotar un poco la gentrificación. Pero no la vamos a parar del todo, es un fenómeno de mercado...”, dice el director del IDPC, y sostiene que, a la par, se hará una alianza de turismo sostenible.

ANA PUENTES