Del 19 al 27 de julio se realizará en Bogotá la primera muestra iberoamericana de cine fantástico: FantasoFest 2022. Este evento es organizado por FantasoLab y la productora de cine Oveja Eléctrica, con el apoyo de la Cinemateca de Bogotá.



Para este año, la muestra contará con una selección de películas nacionales e internacionales de fantasía y terror. En total, se realizarán 10 funciones, dos por cada largometraje, en la Cinemateca de Bogotá.



La película de apertura de la muestra será 'Luz' (2019), del director de cine y guionista colombiano Juan Diego Escobar. Esta cinta cuenta la historia de una comunicad aislada liderada por un predicador conocido como El Señor. Allí llegará un presunto nuevo Mesías, y desde ese momento comienzan a pasar cosas malas no solo en la aldea sino también en la casa del predicador, donde sus familiares cuestionarán el verdadero significado de Dios, la maldad, la naturaleza del amor, el placer y la libertad.



En la muestra también se exhibirán 'Nocturna' (2021), del argentino Gonzalo Calzada, uno de los directores de cine fantástico y de terror más destacados de la región; 'La casa del fin de los tiempos' (2013), del venezolano Alejandro Hidalgo, y 'Los que vuelven' (2019), de la argentina Laura Casabé.



La película de cierre será 'Muere, monstruo, muere' (2018), del director y guionista argentino Alejandro Fadel, que cuenta la historia un oficial de policía rural que investiga el extraño caso del cuerpo de una mujer sin cabeza. El principal sospechoso atribuye el crimen a la aparición de un monstruo legendario.



Las entradas para las películas se pueden comprar en la taquilla de la Cinemateca o a través de la página web de Tuboleta.com. Cabe mencionar que las entradas para cualquier función cuestan $ 6.000.



Christian Mejía, director del evento, contó que en algunas funciones se contará con la presencia del director o directora para que, una vez finalice la proyección, sostenga una conversación con los espectadores.



Para consultar las fechas y los horarios de las dos proyecciones de cada película ingrese aquí.

'Muere, Monstruo, Muere', de Alejandro Fadel. Foto: Cortesía

3 Preguntas a Christian Mejía

Mejía, en entrevista con EL TIEMPO, habló de la muestra de cine que inicia este martes.



EL TIEMPO: ¿Cuál fue el criterio de selección de las películas, además de que sean latinoamericanas y de fantasía y terror?



Christian Mejía: El principal criterio es el género, al tratarse de un festival de cine de fantasía. Pero además, hemos seleccionado películas que han tenido gran relevancia en el circuito de festivales tanto nacionales como internacionales y que han tenido relevancia también en el género fantástico de la región iberoamericana. Vamos a tener, por ejemplo, 'Muere, monstruo, muere', una película argentina, que se estrenó en el festival de Cannes y luego en el Festival de Cine de Sitges, que es quizás el más importante de cine de fantasía en el mundo.



Afiche de FantasoLab. Foto: Cortesía

ET: Los directores de las películas de la muestra estarán presentes en el evento, ¿cómo será esa participación?



CM: Algunos van a estar de manera virtual, pues no alcanzaron a llegar a Bogotá por temas de agenda. Y otros estarán presencial. Por ejemplo, Juan Diego Escobar, director de 'Luz', la película de apertura, estará en la Cinemateca.



ET: ¿Cuál es la importancia de llevar a cabo este tipo de eventos?



CM: Por un lado, apoyamos a los creadores a sacar adelante sus películas, sus proyectos, y que se vuelvan realidad. Y por otro, le mostramos a la audiencia que hay mucho más cine iberoamericano del que solemos creer, que aquí también hacemos películas de terror, que aquí también hacemos ciencia ficción, que también hacemos fantasía de buena calidad, y con relevancia en festivales internacionales. Por eso, el mensaje a los espectadores es que aprovechen estos espacios, además de entretenidos, son interesantes en el sentido de que conocemos nuestra cinematografía tanto en el país como en la región, más allá de los que estamos acostumbrados.



FantasoLab

De manera paralela a la muestra de cine, se desarrollará 'FantasoLab', una propuesta formativa conformada por el Laboratorio Iberoamericano de Proyectos de Cine Fantástico y un taller para guionistas. Según los organizadores, estos eventos anuales buscan fortalecer las historias y producción del género fantástico en Iberoamérica.



A través de este espacio de formación se busca "consolidar proyectos de cine fantástico, estimulando la creación y fortaleciendo la producción de estos géneros en Iberoamérica e Italia a través de un espacio para el encuentro y formación de duplas de directores y productores con proyectos de largometrajes de género fantástico".



El evento acoge a 10 proyectos cinematográficos de toda Iberoamérica. Para esta ocasión, se contará con productores y directores de España, Argentina, El Salvador, México, Chile, Colombia y Puerto Rico. Quienes integran este espacio fueron seleccionados en una convocatoria previa.



'FantasoLab' es organizado por la empresa cinematográfica Oveja Eléctrica, con el apoyo del Programa Ibermedia y el Ministerio de Cultura de Colombia, en alianza con Livinnx, Blood Window - Ventana Sur, la Universidad Central y la Cinemateca de Bogotá.