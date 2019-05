El ‘top’ de escenas vergonzosas en el SITP que se volvieron virales

Luis Andres Gamba Torres / Facebook

Este hombre ingresó este fin de semana al sistema masivo de transporte público para llegar a su destino. Sin embargo, no pasó la registradora para que no le cobraran el pasaje. Decía que podía viajar de esa manera porque no estaba pisando la linea amarilla. La discusión se extendió por más de cuatro minutos, a pesar de que algunos usuarios le pedían que abandonara el vehículo o pagara su tiquete porque estaban retrasados.



Finalmente una persona le quitó la maleta al pasajero y se la tiró al pastizal, lo que obligó al hombre a bajarse. El conductor no desaprovechó la oportunidad y cerró las puertas del vehículo inmediatamente.