Claudia López le ha ganado tres tutelas a Colombia Humana

La pelea entre el senador y precandidato presidencial Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tuvo ayer un nuevo capítulo. El juez 49 penal del circuito con función de conocimiento confirmó el fallo en primera instancia que buscaba que la mandataria se retractara de haber señalado a Colombia Humana y a miembros del partido de ser responsables del caos en medio de las protestas que se presentaron en Bogotá durante el paro nacional.

El pasado 5 de octubre, el Juzgado 12 penal municipal con función de control de garantías le negó una tutela al senador contra la alcaldesa por declaraciones a Noticias Caracol, el 10 de agosto de 2021.



Según el fallo, “no se presenta vulneración a los derechos fundamentales a la dignidad humana, buen nombre, honra, presunción de inocencia, a la no discriminación por razones políticas y a la oposición política, de los que es titular el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego”.



La propia alcaldesa fue quien reveló en su cuenta de Twitter el nuevo fallo: “Nuevamente la justicia desmiente a Gustavo Petro y Colombia Humana. Nunca he violado sus derechos. Son ellos los que han pretendido censurar el control a su irresponsable accionar de radicalización política que ha llegado a acciones violentas que debemos lamentar, no justificar”.



Con la dotación que les dan dirigentes de Colombia Humana, pinchan, bloquean y secuestran buses, pocos jóvenes radicalizados para hacerles la campaña del caos, la obstrucción y destrucción de Transmilenio y la tranquilidad ciudadana.



Bogotá se Respeta!pic.twitter.com/cnIlCdIGiX — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) June 28, 2021

Los cruces de cartas entre Petro y López

Antes de esta tutela se había presentado un cruce de cartas entre Petro y la alcaldesa Claudia López. Por un lado, el senador, en un documento radicado el 20 de agosto, señaló que las declaraciones de la mandataria sobre Gustavo Bolívar y Colombia Humana violan sus derechos al buen nombre y estigmatizan.



Ante esto, López respondió que Petro usó frases sacadas de contexto e incompletas. Señaló también que lo que ha dicho sobre el senador Gustavo Bolívar y su apoyo financiero a la primera línea está ampliamente documentado y además hace parte de varios procesos penales y disciplinarios.



Nuevamente la justicia desmiente a Gustavo Petro y Colombia Humana. Nunca he violado sus derechos. Son ellos los que han pretendido censurar el control a su irresponsable accionar de radicalización política que ha llegado a acciones violentas que debemos lamentar, no justificar. pic.twitter.com/twzBDentx4 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 19, 2021

Primera tutela contra la alcaldesa de Bogotá

Esta no es la primera vez que la alcaldesa sale bien librada de tutelas por sus declaraciones en las que supuestamente relaciona a miembros de Colombia Humana con las alteraciones en las protestas.



A principios de septiembre, un joven en Pereira interpuso una tutela contra la alcaldesa también por sus declaraciones sobre las protestas. Pero el juez del caso señaló que no había motivo y que los funcionarios públicos pueden expresar sus opiniones frente a temáticas aceptadas socialmente.



Segunda tutela en la que le piden retractarse

El 10 de octubre, el juzgado 40 de Pequeñas Causas negó las pretensiones de un agobado que la entuteló y pedía que se retractara. En este caso López señaló: “Tercera vez que Colombia Humana pierde en su intento de censurarnos por denunciar su irresponsable política de mentir, radicalizar, dividir, no hacer, ni dejar hacer. En vez de congestionar el sistema judicial para acallar, deberían reflexionar y enmendar”.



Por segunda vez Gustavo Petro y Colombia Humana pierden tutela con la que pretendían censurar la libertad de expresión y el control político a sus actuaciones políticas de radicalización.

Así como tienen derechos, que respetamos, deben aceptar cumplir deberes. Bogotá se respeta. pic.twitter.com/fNzIurM0Jy — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 6, 2021

Redacción Bogotá