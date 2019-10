Video: la pelea de unos guardas contra tres colados en TransMilenio

En video quedó registrada una pelea entre guardas de TransMilenio y auxiliares de la Policía contra un grupo de individuos que, según trascendió, pretendían colarse en el sistema de transporte de Bogotá sin pagar el pasaje.



En el clip, de 1 minuto 15 segundos, se ve como un auxiliar intenta retener a uno de los colados. De repente, dos sujetos aparecen e intentan someter al uniformado, quien recibe apoyo de dos guardas.

Ahí se arma la riña: se ven golpes, patadas y empujones hasta que el grupo de los colados sale de la estación. Sin embargo, segundos después, regresan, saltando los torniquetes, para continuar la pelea.



Por unos segundos, la situación se vive por fuera de las cámaras de seguridad y los implicados vuelven a aparecer al instante, saliendo de la estación.



También se ve a uno de los guardas persiguiendo a los colados con un arma de fogueo (que no disparan ningún tipo de proyectil, pero sí pólvora) en su mano, accionándola.



Citytv informó que uno de los auxiliares recibió 3 puñaladas.

Habla TransMilenio

Aunque no se sabe en cuál estación de TransMilenio ocurrió el hecho, la empresa publicó un comunicado en el que asegura que investigará el caso y, mientras lo esclarece, no se referirá más al tema.



Cuenta también que la Unión Temporal GOS 2019, a la que pertenecen los guardas implicados, decidió desvincular a quien usa el arma de fogueo, “que no está permitido para los guardas en las estaciones”.

(Aquí también puede ver el video).



A los otros dos, por su parte, se les aplicó sanciones disciplinarias y una suspensión temporal “por no acatar los protocolos establecidos para estos casos”.



“Los guardas de seguridad deben actuar con llamado verbal a quienes intentan evadir el pago del pasaje en las estaciones y portales de TransMilenio. En segunda instancia y cuando las personas hacen caso omiso al llamado verbal o intentan agredir al vigilante, éste debe comunicar la situación y solicitar el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, para que atienda la situación”, manifestó la compañía.

