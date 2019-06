Pedirán nueva modificación de licencia ambiental para Ptar Canoas

Después de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) archivara el trámite de modificación de licencia ambiental para la construcción y operación de la planta de tratamiento de Canoas, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) confirmó que avanza con una nueva solicitud.



“La decisión de la Anla no tiene ninguna afectación sobre el cronograma y la meta que nos hemos propuesto como administración, y es el sueño de descontaminar y recuperar el río Bogotá”, aseguró Lady Ospina, gerente de la Eaab.

En abril, la Anla, a través del auto n.° 01503, había decretado el archivo del trámite por la “deficiente información para la fase I y en casi nula para las fases II y III”, en detalles de la zonificación de manejo ambiental y de posibles impactos.

En el auto, la Anla dejó claro que “en caso de que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá quiera obtener la modificación de la licencia ambiental para la construcción y operación de la Ptar Canoas, deberá presentar un nuevo estudio de impacto ambiental que dé cumplimiento a los requisitos legales conforme a lo establecido en la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales”.



Previamente, la autoridad había solicitado información adicional que, al final, no respondió a sus preguntas.



En su defensa, la Eaab y su gerente, en un comunicado, aseguraron que los estudios y diseños de la obra que se habían radicado en agosto del 2016 solo correspondían a la primera fase y que habían sido hechos entre 2011 y 2015.



“En ese momento, la planta no tenía cierre financiero, no se preveía que se pudiera ejecutar completamente, y solo se pensaba en hacer tratamiento primario como existía hasta ese momento, igual que en la Ptar Salitre fase I”, dice la Eaab.



La solicitud de la modificación de licencia archivada fue radicada en febrero del 2018. El Acueducto manifestó total tranquilidad, pues sabía que se debía proceder al archivo para comenzar un nuevo proceso que incluyera la modificación con el panorama completo de la Ptar Canoas, “es decir, el tratamiento secundario con desinfección que garantiza el tratamiento y la descontaminación del río”.



Los estudios de esta fase se encuentra en ejecución y, cuando se tenga la información completa, se volverá a radicar la solicitud ante la Anla. La Ptar Canoas ha sido mencionada como la ficha clave para la recuperación del río Bogotá. Tratará el 70 % de las aguas residuales del centro y el sur de la capital, y el 100 % de las de Soacha. Se espera que esta semana la CAR firme el convenio de cofinanciación para aportar 1,5 billones de pesos a la obra.



BOGOTÁ