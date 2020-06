Un hombre pedía $ 1 millón para no revelar fotos íntimas de una mujer

Una mujer que decidió recurrir como alternativa de trabajo a exponer algunas fotos suyas en una página de internet para adultos, terminó siendo víctima de extorsión cuando un hombre de su núcleo cercano vio algunas de esas imágenes íntimas en la web.

Este individuo la contactó a través de mensajes de texto, y le exigió que le pagara la suma de un millón de pesos, o de lo contrario haría públicas sus fotos y videos íntimos entre sus amigos y familiares.



"La mujer inicialmente sintió temor, pero al notar que las amenazas por parte

del hombre se incrementaban, se acercó al Gaula de Bogotá para interponer la

denuncia", informaron desde la Policía de Bogotá.



"Posteriormente, los investigadores establecieron un plan antiextorsión, citando

al sujeto para el supuesto pago del dinero por parte de la víctima, logrando su

captura, cuando el hombre llegó en bicicleta hasta el punto acordado en la

localidad de Bosa", precisaron las autoridades.



Este hombre fue presentado ante las autoridades judiciales y cobijado con medida

de aseguramiento, por el delito de extorsión en la modalidad de Sexting. En lo corrido de este año, según información del Gaula de la Policía de Bogotá, se han capturado a 42 personas por el delito de extorsión, de las cuales, cuatro de ellas son por el delito de sexting.



"No tenía antecedentes, pero más personas venían siendo víctimas de él. Tiene 32 años y la línea investigativa sigue para establecer qué víctimas han sido extorsionadas por este señor", manifestó el mayor Adrián Ramos, comandante del Gaula de la Mebog.

Recomendaciones para evitar la extorsión en la web

Teniendo en cuenta la vulnerabilidad al robo de información personal por parte de personas inescrupulosas en internet, la Policía comparte estas recomendaciones a la ciudadanía.



- Evitar compartir e intercambiar información íntima con personas

extrañas, incluso si el perfil pareciera ser confiable.



- Limitar el acceso a fotos personales y familiares, al público en general,

utilizando las herramientas de privacidad que ofrecen las mismas redes

sociales.



- En cuanto a los menores de edad, es muy importante fomentar el

diálogo y la confianza para que los hijos no tengan que esconder

situaciones que puedan ser de riesgo, por miedo a recibir castigos.



- Es fundamental que los padres activen filtros en los ordenadores y

equipos tecnológicos de sus hijos, para que de cierta manera, eviten el

acceso a páginas con contenido para adultos.



- Los padres deben enseñar a sus hijos a no revelar su información

personal y mucho menos su intimidad con personas extrañas, incluso si

la otra persona aparenta ser de la misma edad.



"Ante cualquier comportamiento sospechoso por parte de alguna persona en internet, no dude en alertar a las autoridades. La Policía Nacional cuenta con grupos especializados en temas como los delitos informáticos, la línea Antiextorsión 165 y el grupo de Infancia y Adolescencia, con total experiencia para ayudarle a enfrentar este tipo de situaciones", concluyeron en la Policía.

