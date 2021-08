Peatones y prioridades | Opinión

El 17 de agosto ha sido promocionado como día de conmemoración de la seguridad vial de los peatones por entidades como la Organización Mundial de la Salud. Esto en consideración de la primera víctima fatal de atropello en el Reino Unido en 1896. Con la llegada de los automotores también apareció un factor de muerte prematura: los siniestros viales, que en un año suman 1,350,000 personas fallecidas en el mundo, de los cuales la cuarta parte son peatones. En Colombia en 2020 tuvimos 5,641 muertes viales, 1,229 (22%) personas a pie. En Bogotá fueron 145 peatones fallecidos, 36% del total (402). Este año ya registramos

Caminar es la principal manera de movernos, y por ello merece atención especial, aún insuficiente.



Un artículo académico reciente de Xavier Delclòs-Alió de la Universidad de Berkeley y otros autores del programa de Salud Urbana en América Latina, Salurbal, nos da datos muy interesantes. La caminata es un modo de viaje de alta participación en sí mismo: del orden 30% de las personas hacen la totalidad de sus viajes cotidianos a pie en México, Bogotá, Santiago de Chile, São Paulo y Buenos Aries. La caminata es también complemento de los otros modos: del orden de 60% de los eventos de caminata son para acceso, trasbordo o egreso de viajes en otros modos, principalmente complementario al transporte público. Los habitantes de México, Bogotá y Santiago caminan entre 15 y 23 minutos al día como parte de su movilidad. Eso les permite que entre 19 % y 23 % de la población cumpla las recomendaciones de actividad física moderada simplemente con sus trayectos de transporte a pie. Un nivel importante, que puede ser mejorado, en una región con altos niveles de sedentarismo y tendencia a la obesidad.



Hay diferencias entre hombres y mujeres. En tiempo de caminata las mujeres caminan entre 17 y 25 minutos por día y el de hombres entre 13 y 21 minutos al día. También hay diferencias entre por grupos de ingreso. Por ejemplo, en Bogotá, las personas de ingreso medio caminan en promedio 26 minutos, as de ingreso medio 21 minutos y las de ingreso alto 17 minutos, y por propiedad de carro: 26 minutos al día quienes no son propietarios y 17 minutos quienes no tienen carro.

Según los autores del análisis, la participación de la caminata como modo de viaje en grandes ciudades de América Latina del 30 % es mayor que en Estados Unidos (14 %), gracias a los altos niveles de densidad y bajo nivel de propiedad vehicular. Pero menor que en Europa (Barcelona, 50 %), por la extensión de nuestras ciudades y la falta de atención en infraestructura. Se requiere diseñar para la caminata y para el acceso a pie al transporte público, para lo cual es importante recolectar bien los datos, algo que no es común en estudios de transporte. Las encuestas de movilidad, por ejemplo, se concentran en los viajes motorizados o ignoran los viajes menores a 15 minutos o 500 metros. También dejan de lado los viajes no recurrentes (recreacionales o incidentales). Las mejoras de diseño de infraestructura peatonal son especialmente importantes para mujeres y para personas de bajos ingresos. También son significativas otras dimensiones como la calidad del aire y la seguridad vial y personal.



Bogotá por su densidad y distribución espacial tiene muy buenas condiciones para la caminabilidad, como lo resaltó The Guardian con base en una herramienta de ITDP. Bogotá a nivel ciudad aparece entre las 5 ciudades con mayor potencial para la caminata en el mundo por sus cuadras cortas, cercanía de instituciones de salud, educación y de plazas, parques. Pero el análisis a nivel de barrio o de calles indica que se requieren muchísimas mejoras, especialmente en la periferia.

Las dificultades para el uso de andenes en Bogotá han sido analizadas por investigadores cómo Álvaro Rodríguez y José Vallejo, del Grupo SUR de la Universidad de los Andes, quienes han desarrollado modelos de nivel de servicio basados en la respuesta emocional de los usuarios más allá de las características físicas de la infraestructura. Temas como la seguridad personal, seguridad vial, arborización y placer y confort que genera el ambiente construido, tienen incluso más peso en la decisión de caminar que la geometría (ancho, pendiente, distancias para cruce) y tipos de superficie, entre otros. Bogotá falla mucho en calidad de su infraestructura peatonal, que además está frecuentemente invadida por carros y motos parqueadas, por ventas ambulantes y negocios como talleres y restaurantes que se extienden sobre los andenes.



Por lo anterior son valiosos los anuncios del Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñan y de la Directora de la Defensoría del Espacio Público, Alejandra Rodríguez, de hacer de 2021 el “Año del Peatón”, incorporando políticas en el POT, avanzando Barrios Vitales, y realizando acciones de promoción y control para que #PeatonalicemosLosAndenes. Muy meritoria la creación de la unidad para mantenimiento peatonal, que nos hacía mucha falta. Algunos comentaristas como German Sarmiento muestran escepticismo e impaciencia frente a los anuncios; no les falta razón: hay mucho por hacer ¡Adelante!



Del lado nacional, la principal acción para proteger a las personas a pie, es la definición de un límite de velocidad para arterias urbanas de 50 km/h y para vías locales de 30 km/h. Eso está en manos del Congreso; ojalá cuente con apoyo de la Ministra de Transporte Ángela María Orozco, y podamos seguir a Chile y la mayoría de los países de la OCDE que así lo han hecho para proteger la vida de los más vulnerables.

DARÍO HIDALGO