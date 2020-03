Peajes de Cundinamarca estarán cerrados en simulacro de aislamiento

Los peajes de las vías departamentales de Cundinamarca estarán cerrados durante los cuatro días de simulacro de aislamiento por covid-19.



Así quedó establecido en el decreto que firmó este jueves el mandatario seccional, Nicolás García, y mediante el cual en todo el departamento se adopta la restricción, que busca que los cundinamarqueses se queden en casa desde este viernes hasta el próximo lunes.

En los peajes de las vías nacionales no aplica la restricción de la gobernación, porque son jurisdicción del Gobierno Nacional, pero sí sobre los corredores departamentales, como la vía Chía-Girardot.



García hizo el anuncio al mismo tiempo que llamó la atención porque bogotanos se han desplazado hacia los municipios para pasar el fin de semana.



“Para el que crea que esto es un juego, un periodo de vacaciones, no habrá paso en los peajes que están bajo jurisdicción de la Gobernación de Cundinamarca”, dijo el gobernador, quien agregó que ya las alcaldías están tomando decisiones frente a esas personas.



“No se arriesgue a pasar un mal rato, que le pongan una multa. Estese en su casa, esté con su familia en casa”, insistió el mandatario, quien dijo que hay quejas en ese sentido de Manta y Yacopí.



Para quienes no atiendan las recomendaciones, según el gobernador, puede recibir sanciones que irán desde amonestaciones pedagógicas hasta cárcel. Este último sería el caso de quienes haya regresado al país y no atiendan la orden de aislamiento preventivo.



Aclaró que están exentos el transporte del personal médico y de organismos de atención de emergencias, así como el transporte de alimentos y de insumos agrícolas y la movilización de los campesinos. También se permitirá el transporte público pero será mucho menor que en días normales.



Durante el aislamiento no podrán funcionar hoteles, balnearios ni piscinas. Y anunció que habrá estricta vigilancia de estos establecimientos. Los restaurantes podrán operar pero para atender domicilios.



De acuerdo con García las tiendas y las panaderías pueden abrir, pero no pueden permitir que las personas se queden allí mucho tiempo. También dijo que está garantizado el abastecimiento de los cundinamarqueses y de los bogotanos.



Finalmente el mandatario señaló que el decreto “está en absoluta armonía con el decreto nacional” y que antes de su expedición se venía trabajando con el presidente Iván Duque.



También recordó que los departamentos de Meta, Boyacá y Santander se alistan para realizar el simulacro.



Redacción Bogotá

.@BogotaET