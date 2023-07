Hay conmoción en Bogotá por la muerte de Paula Valentina Torres, una joven de 21 quien perdió la vida, luego de que sufriera un fuerte golpe en su cabeza al intentar perseguir a un ladrón que hurtó su celular.





El trágico suceso se dio durante la tarde de este jueves 21 de julio cuando la mujer se movilizaba en un articulado de TransMilenio y un delincuente se subió y tomó a la fuerza su celular. El hombre señalado forzó la puerta del automóvil y salió corriendo por la Caracas.

Paula Valentina también saltó del articulado mientras este estaba en movimiento, pero un fuerte golpe en su cabeza provocó que perdiera la consciencia. La joven quedó desmayada entre la estación de Virrey y Calle 95.



Uniformados de Policía y una ambulancia llegaron hasta el lugar de los hechos para auxiliar a la joven, quien fue trasladada hasta un centro asistencial en la localidad de Chapinero.

Su familia lamenta la gran pérdida y piden justicia a las autoridades. Foto: Suministrada

Sin embargo, el esfuerzo de los médicos no fue suficiente para mantener a la joven con vida y su muerte se confirmó durante la madrugada de este viernes.



Su familia recuerda a Paula Valentina como una “hija, hermana, sobrina, prima y nieta ejemplar”.



Así mismo, exigen a las autoridades que se esclarezcan los hechos en los que murió la joven y que se haga la investigación correspondiente para dar con el paradero del responsable del hurto.



“Pedimos que nos apoyen levantando la voz para que tu muerte ponga fin a tanta delincuencia e inseguridad. No es justo vivir en una ciudad así”, sentenció uno de sus allegados.



En diálogo con City TV, familiares de la víctima dijeron que "ella era muy juiciosa, muy dedicada con su estudio, muy casera. Lastimosamente, iba en su transporte y cerca de las 3:30 un delincuente le rapó el celular".



Las autoridades aseguraron que están trabajando en la revisión de cámaras de seguridad para identificar al hombre que se subió a robar en el articulado de TransMilenio.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

