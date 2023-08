Tras un mes del trágico fallecimiento de la joven Paula Valentina Torres, su familia se manifestó exigiendo respuestas por parte de las autoridades locales y el sistema de transporte público.



La universitaria, de 21 años, falleció el pasado 27 de julio luego de caer de un articulado de TransMilenio en un intento por detener a un hombre que segundos antes le rapó el celular.

La familia de Paula Valentina Torres aún pide respuestas ante el fallecimiento de la estudiante de la Universidad del Rosario, quien ese fatídico día se movilizaba en un bus del sistema que iba sobre la calle 92 con autopista Norte.



Por medio de una marcha pacífica que tuvo lugar este viernes 25 de agosto, decenas de personas se manifestaron desde la Universidad del Rosario, sede Chapinero, hasta la estación de Virrey de TransMilenio, ubicada en la autopista Norte con calle 90, para exigir a las autoridades locales respuestas sobre lo sucedido.

"La solicitud es que la alcaldesa se manifieste, TransMilenio, que nos digan realmente qué pasó", expresó Edwin Torres, papá de la estudiante, al noticiero de CityTv.



"Hasta el momento el abogado ha hablado con Fiscalía, y que no, que está en investigación, que está pendiente a que entreguen información", añadió.



Una de las principales inquietudes de los familiares y amigos de Paula Valentina es sobre por qué el conductor del articulado no detuvo el vehículo tan pronto como ocurrieron los hechos.



"Estaba la niña dentro del TransMilenio, y el tipo abrió la puerta, y el conductor no paró ni nada, no hubo una alerta de que pasó un hurto, llamaran, hicieran algo...", expresó Lorena Patiño al medio citado.

Amigos de la joven piden justicia. Foto: Néstor Gómez -El Tiempo

Además, hacen un llamado a las autoridades para que identifiquen y den con el paradero del hombre que habría robado a la joven de 21 años, para evitar que hechos como este se vuelvan a repetir.



"Que hagan justicia, que busquen a esa persona y que no sucedan más muertes", expresó una familiar.



Por el momento la Fiscalía adelanta la investigación del caso para determinar a detalle qué ocurrió esa tarde en la que Paula Valentina terminó con un trauma severo en el cráneo que le produjo la muerte horas después.

¿Quién era Paula Valentina Torres? Allegados la recuerdan

Su familia lamenta la gran pérdida. Foto: Suministrada

Paula Valentina era una estudiante de fisioterapia de la Universidad del Rosario y cursaba último semestre de esa carrera.



De hecho, ya adelantaba los preparativos para su grado como profesional de la salud.



Su familia la describe como una joven “juiciosa” y “entregada a sus padres”.



Además, mencionan que el día del trágico accidente salió de la universidad e iba rumbo a su casa ubicada en el norte de Bogotá.





Tía de la joven falleció el día de su velorio



La joven sufrió un fuerte golpe en su cabeza. Foto: Suministrada

"El día de las exequias, una de las tías sufrió un infarto y falleció también, entonces, esto para la familia ha sido un dolor intenso", señaló José Torres para la emisora Tropicana.



"Es una situación muy dolorosa, Paula era una chiquita con muchos sueños, ilusiones como muchos de los jóvenes. Estaba en último semestre de fisioterapia, estaba haciendo prácticas, cumpliendo sus sueños", sostuvo.



El hijo de la mujer fallecida, Lenin Torres, habló con EL TIEMPO y dijo que su madre estaba "próxima a un examen de corazón abierto" y que, el fallecimiento de Valentina, le causó "una aceleración en su salud".

