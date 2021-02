Patrullero en Bogotá montó un falso operativo para extorsionar

Un patrullero activo de la Policía Metropolitana de Bogotá montó todo un operativo para poder extorsionar a dos comerciantes pero, en medio del delito, fue descubierto.



Los hechos, conocidos por el Noctámbulo de CITY TV, ocurrieron en el barrio Álamos, en la localidad de Engativá, y dejaron sorprendidos a los habitantes del sector.

Según indicaron las autoridades, Jaime Steven Hernández un patrullero de 30 años, al finalizar su turno montó el plan para abordar a dos comerciantes del sector, en la calle 74 a con carrera 98 a, y exigirles una cuantiosa suma de dinero.



Hernández se apoyó en otro ciudadano, que no era uniformado pero que fingió serlo, para presentarse como miembros de la Sijín. Ambos se acercaron a dos comerciantes que estaban negociando un vehículo para la venta: les dijeron que el carro estaba envuelto en una actividad ilegal. Para no capturarlos, al parecer, les exigieron dinero.



"Afortunadamente unos Policías que sí cumplían su labor fueron alertados por la misma víctima, verificaron y encontraron que tanto el Policía como el particular estaban cometiendo un delito. Fueron capturados y puestos a disposición de la Policía", indicó el Comandante de la Metropolitana, el general Óscar Gómez Heredia.

Los señalados fueron presentados ante la Fiscalía para responder por los delitos de concusión, extorsión, hurto y porte ilegal de armas de fuego.



"Aquí es importante decir que esa captura se logra por la política de transparencia de nuestra institución", resaltó el Comandante.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Leonardo Ballesteros, Noctámbulo de City Tv.

