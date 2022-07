Extrañas fueron las circunstancias en las que murió Kooby Bray Duarte, de 21 años, en medio de una persecución que adelantaba la Policía en contra de un presunto delincuente.



Las indagaciones preliminares de las autoridades arrojaron que el joven estudiante habría salido de la universidad a la que asistía y luego de no acatar un requerimiento de los agentes de policía, la patrullera disparó en su contra.



El joven era un apasionado por las motocicletas y, aparte de su carrera profesional, trabajaba en un taller de mecánica y era reconocido dentro del gremio de los moteros por su participación en concursos aficionados que se realizaban en el autódromo de Tocancipá.



Una primera versión indicaba que el hombre estaría involucrado en el hurto de una motocicleta y que esa fue la razón por la que la agente decidió disparar el arma tras una omisión del joven.



No obstante, resultó que Duarte no era el delincuente que estaban buscando y que, por el contrario, se trataba de un joven estudiante de ingeniería química, apasionado por las motos, que quedó atrapado en medio de una persecución en la que no tenía nada que ver.



Otro aspecto clave en la investigación que ayudó a entender qué fue lo que pasó esa noche de julio y que desvirtuaría la versión de que se habría tratado de un intercambio de balas entre el joven y los policías es que, al hacer la inspección de la escena, no se le encontró ningún tipo de arma al estudiante ni otro elemento con que hubiera podido atacar a la patrullera.



“Solicito que me digan qué pasó con las pertenencias de mi hijo. Nunca fui enterada de qué pasó con su maleta, su billetera, los documentos de identificación y su celular. Tampoco sé qué pasó con la moto”, señaló Ángela Viviana Forero, madre de la víctima.

Además de ello, el reporte de la clínica a la que fue trasladado el joven también da cuenta de que llegó sin ninguna pertenencia.



La coronel Sandra Lancheros, comandante de la estación de policía de Teusaquillo, dijo que “en estos hechos, la institución está abierta a todo el proceso de investigación. El caso está en manos de la Fiscalía y el CTI, y la Policía está dispuesta a iniciar investigaciones disciplinarias y penales, aportando todos los elementos materiales probatorios que correspondan”.



En esa misma vía, la madre de Duarte le exigió a la institución aclarar la situación y que “limpie el nombre de Kooby, porque no era una persona dañina para la sociedad”.



REDACCIÓN BOGOTÁ