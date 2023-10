Patrullera vuelve a inmovilizar motocicleta con calcomanías: la Policía la respalda

El miércoles pasado se hizo viral un video en el que una patrullera identificada como Jennifer Sánchez causó polémica porque había inmovilizado una moto debido a que, según ella, el color no era igual al de la matrícula.



Las opiniones en los comentarios a ese video estuvieron dividas. No obstante, un caso similar se presentó e involucró nuevamente a la uniformada.



Según se ve en un nuevo video, Jennifer Sánchez detuvo una moto y le pidió los documentos al conductor. Seguido a esto, la patrullera procedió a ponerle un comparendo debido a un supuesto cambio de color.



“Yo solamente voy a mi trabajo, usted es la que me aborda y dice que la moto no es rojo-negra, porque me encuentra los documentos en regla y en orden: tarjeta, licencia de conducción, en orden, todo en orden. Me quiere imponer un comparendo”, dijo el hombre mientras mostraba la moto.



El hombre reiteró que el vehículo es rojo y negro. No obstante, la patrullera Jennifer Sánchez le señaló una calcomanía que tiene la moto en uno de los laterales.

Tras una discusión, el hombre le señaló a que debía irse a trabajar, a lo que la uniformada le respondió: “Bien pueda porque nos vamos a demorar hasta que venga la grúa”.



El metraje finaliza con el hombre diciendo que no va a permitir que se le lleven la moto.

La patrullera Jennifer Sánchez vuelve a la polémica.

La uniformada detiene a un motociclista y le pide los documentos para hacerle un comparendo por supuesto cambio de color. Nuevamente la patrullera hacía referencia a las calcomanías que tenía el vehículo. pic.twitter.com/5esU0ZgmVD — Cali informa (@caliinforma) October 26, 2023

¿Qué es lo que pasa?

En los diferentes videos de la patrullera, la uniformada señala las calcomanías de las motos cuando se refiere al cambio de color.



Debido a esto, muchas personas tienen la duda de si realmente eso merece una sanción y la inmovilización del vehículo.



Según las afirmaciones que el coronel Wilson Barrios Perdomo, jefe de la seccional de Tránsito de Bogotá, le dio a Caracol Radio, la respuesta es sí. Lo anterior, debido a que la norma que reglamenta el cambio de color de los vehículos es "muy amplia en su aplicación", según afirma el coronel.



Barrios afirmó que las calcomanías pueden modificar la apariencia y, por tanto, el color original del vehículo.



De hecho, la sección de Bogotá de EL TIEMPO destacó el literal B.7 del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, el cual afirma que el vehículo será inmovilizado cuando este tenga un cambio de motor o de color sin haberse notificado a las autoridades.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

